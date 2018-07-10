CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özgür Özel, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli'nin yeni Tarım ve Orman Bakanı olmasının ardından Twitter'da açıklamada bulundu. "Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli, darbe girişimi sonrası görevden alındı, ihraç edildi ve FETÖ’den tutuklandı" diyen Özel, 'FETÖ' dersanelerine gidenlerin bile görevlerinden ihraç edildiğini belirterek "bu atama çok manidar" dedi.
ÜNİVERSİTEDEN KHK İLE İHRAÇ EDİLDİ
Mehmet Pakdemirli, 2016 yılında, Celal Bayar Üniversitesi rektörüyken KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli, darbe girişimi sonrası görevden alındı, ihraç edildi ve FETÖ’den tutuklandı.— Özgür Özel (@eczozgurozel) 9 Temmuz 2018
Kardeşi FETÖ'nün dershanesine gidenler bile ihraç olurken, bu atama çok manidar...
Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendi
Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)
Yeni kabine belli oldu! Bakan olan Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 2 yorum