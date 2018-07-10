HABER

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 01:27 | Son Güncelleme

CHP Manisa Milletvekil ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli'nin FETÖ'den tutuklu bulunduğunu iddia etti.

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özgür Özel, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli'nin yeni Tarım ve Orman Bakanı olmasının ardından Twitter'da açıklamada bulundu. "Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli, darbe girişimi sonrası görevden alındı, ihraç edildi ve FETÖ’den tutuklandı" diyen Özel, 'FETÖ' dersanelerine gidenlerin bile görevlerinden ihraç edildiğini belirterek "bu atama çok manidar" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN KHK İLE İHRAÇ EDİLDİ

Mehmet Pakdemirli, 2016 yılında, Celal Bayar Üniversitesi rektörüyken KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti.

Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı Bekir Pakdemirli Yeni Kabine Özgür Özel mehmet pakdemirli FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
abisi tutuklu ne var bunda...! senin abin hırsızlıktan tutuklansa senidemi içeri atacaklar...! belgeli yalancı
gizli bir belgemi acikladin simdi
Diğer Haberler
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.