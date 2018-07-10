CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özgür Özel, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli'nin yeni Tarım ve Orman Bakanı olmasının ardından Twitter'da açıklamada bulundu. "Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli, darbe girişimi sonrası görevden alındı, ihraç edildi ve FETÖ’den tutuklandı" diyen Özel, 'FETÖ' dersanelerine gidenlerin bile görevlerinden ihraç edildiğini belirterek "bu atama çok manidar" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN KHK İLE İHRAÇ EDİLDİ

Mehmet Pakdemirli, 2016 yılında, Celal Bayar Üniversitesi rektörüyken KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti.