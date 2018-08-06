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CHP'li Özgür Özel'den Mustafa Destici'nin idam teklifine dikkat çeken cevap: Karşısındayız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yeni yasama döneminde yapacağını açıkladığı idam teklifi ile ilgili olarak, "İdam hem ıslah açısından hem uygulandığı ülkeler, uygulandığı alanlardaki suç oranını düşürmemesi açısından hem de verilen cezanın hatalı verildiğinde cezadan dönülemeyen ceza türü olması bakımından hem pozitif hukuk normları idam cezasının karşısında olan bir partiyiz" dedi.

CHP'li Özgür Özel'den Mustafa Destici'nin idam teklifine dikkat çeken cevap: Karşısındayız!

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, yeni yasama döneminde idam teklifini Meclise getireceklerine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, CHP'nin konuya yaklaşımının sorulması üzerine Özel, "Sayın Destici'nin, bir partinin Genel Başkanı olarak Mecliste yer almasını son derece kıymetli buluyoruz ama şunu hatırlatmak gerekiyor; bir anayasayla bağlıyız. Anayasa diyor ki üye tam sayısının 3'te 1'i bunu teklif edebiliyor. Sayın Destici'nin bunu teklif edebilmek için 199 milletvekili imzasına daha ihtiyacı var" dedi.

"KANUN TEKLİFİ VERİLİRSE CİDDİYETLE TARTIŞIRIZ"

Özel, idam cezasına ilişkin 200 imzalı kanun teklifi verilmesi durumunda, konunun Mecliste ciddiyetle tartışılacağını, gündeme alınacağını dile getirdi.

"İDAM CEZASINA KARŞIYIZ"

CHP'nin, idam konusuna yaklaşımını paylaşan Özel, şöyle devam etti:

"Hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olan bir partiyiz. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Mesele kime idam cezası uygulanacak tartışmasından farklıdır. Bugün idam geldiğinde, FETÖ elebaşına, diğer terör örgütlerinin hapishanelerde bulunan mensuplarına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlara uygulanmayacağı açık. Geleceğe yönelik bir şey konuşuluyor ama vatandaşta farklı bir algı yaratılarak günlük siyasete alet ediliyor. İdamdan kurtulmak, gelişmiş demokrasilerde bir kazanımdır. Bu kazanımı Türkiye, hem de tam bir mutabakatla elde etmişken Türkiye'yi her alanda olduğu gibi bu alanda da geriye düşürecek bir tartışmayı doğru bulmuyoruz."

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