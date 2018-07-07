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CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis'i açıldı ve milletvekilleri il sırasıyla yeminlerini etti. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yemin töreni esnasında heyecanına yenik düştü. Yemin etmek için kürsüye gelen Köse, kürsü üzerindeki suyu devirdi. Görevliler, daha sonra kürsüyü temizledi.

TBMM'deki yemin töreninde ilginç görüntüler yaşandı. CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, yemin ettiği esnada heyecanına yenik düştü.

ISLANAN KÜRSÜDE YEMİNİNİ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Yemin için kürsüye gelen Köse, kürsüdeki su dolu bardağı devirdi. Tufan Köse dökülen su sonrası ıslanan kürsüde yeminini yapmak zorunda kaldı.

GÖREVLİLER YOĞUN ÇABA GÖSTERDİ

Tufan Köse yeminini ettikten sonra görevliler alanı temizlemek için yoğun çaba gösterdi. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da yeminini gerçekleştirmek için görevlileri kürsünün yanında bekledi.

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CHP Tufan Köse TBMM milletvekili yemini

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