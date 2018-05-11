HABER

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 05:20 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın TSK’ya teslim ettiği flaş belleğin içindeki bilgilerden hareketle, aralarında İzmir’in de bulunduğu 15 ilde, 91’i açığa alınmış muvazzaf asker olmak üzere 96 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı. 87 şüpheli gözaltına alındı

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 2017’nin temmuz ayında savcılığa teslim edilen flaş bellek incelemeye alındı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre çalışmalar sonucu, FETÖ üyelerince oluşturulan dijital materyal içerisinde örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında kayıt bilgisi bulunan ve HTS çalışmasında ankesör ve kontörlü telefonlardan sivil örgüt üyeleri tarafından aranma kayıtları olan halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 1 albay, 1 binbaşı, 5 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 80 astsubay olmak üzere 91 asker ile 5 sivil örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

‘FİŞLEME’ DE ÇIKTI

15 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonda 91’i açığa alınmış 96 şüpheliden 87’si yakalandı. 9 kişi ise aranıyor. İzmir KOM tarafından incelenen ve FETÖ üyelerince oluşturulan flash belleğin içeriğinde Hava Kuvvetleri mensubu çok sayıda subay/astsubay hakkında “özel hayat bilgisi, etnik kimliği, mezhebi, ideolojik düşüncesi” hakkında fişleme bilgilerinin olduğu belirtildi. Yine aynı dijital materyal içinde örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında, “himmet verme durumu, sohbet grubu, sorumlu abisi” şeklinde kayıt bilgisi bulunduğu bildirildi.

ÖZKAN, BAŞBUĞ’A TESLİM ETMİŞTİ

Operasyonun, 11 Aralık 2006’da İzmir’de FETÖ’ye mensup olduğu düşünülen bir kişinin belediye otobüsünde düşürdüğü flash belleğin içeriğinden hareketle yapıldığı öğrenildi. Flash belleğin Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı tarafından 2017 Temmuz ayında savcılığa teslim edildiği ve bunun üzerine İzmir KOM’un çalışma başlattığı kaydedildi.

Söz konusu flash bellek kimliği belirsiz bir kişi tarafından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a 2007 yılında teslim edilmiş, Özkan ise dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a verdiğini belirtmişti. Başbuğ ise içeriğin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olması nedeniyle belleğin bu komutanlığa gönderildiğini açıklamıştı.

Flash belleğin hikâyesi, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına ilişkin iddianamede de yer almıştı. İddianamede Adil Öksüz’ün görüştüğü gizli bir tanık flash belleği doğrulamış ve bir arkadaşlarının düşürdüğünü ifade etmişti. Akın Öztürk’ün ise dosyayı kapattığı vurgulanmıştı.

'Tamam' tweeti atmıştı! Ünlü porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi'Tamam' tweeti atmıştı! Ünlü porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de varFETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de var
AK Parti'yi işgal davasında karar çıktıAK Parti'yi işgal davasında karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkan TSK flaş bellek FETÖ baskın gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

İlginizi Çekebilir

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.