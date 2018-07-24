CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

Tüzün sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir.

Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir. pic.twitter.com/enQOSRewJz — Yaşar Tüzün (@yasartuzun06) 24 Temmuz 2018

İMZA TOPLAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.



