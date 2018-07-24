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CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 'Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir. ' dedi.

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

Tüzün sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir.

İMZA TOPLAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından İnce'ye yakın parti içi muhalefet genel başkan seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için toplam delegelerin yarısının noterli imzası gerekiyor. Muhalifler bu sayının yaklaşık 625 olduğunu belirtiyor.


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CHP Yaşar Tüzün chp kurultay

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