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CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

CHP'li Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook'tan canlı yayınlamak isterken emojileri açık unutunca olanlar oldu.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken 'Face effects' eklentisinin açık olduğunu fark etmeyince, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti üyelerini şekilden şekle soktu. 18 dakika boyunca devam eden yayın sırasında izleyenleri kahkahaya boğan Bayır, durumu fark edince canlı yayını apar topar silme yoluna gitti.

'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NDEN GANDALF...'

CHP'li vekilin Facebook üzerinden yaptığı canlı yayını izleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yüzüklerin Efendisi serisinin 'sakallı ve şapkalı büyücüsü' Gandalf kılığında görünce önce ne olduğunu anlayamasa da, kısa süre sonra durumu fark edip vekili uyarmayı denediler. Ancak yorumları görmeyen Bayır, yayını bir süre daha devam ettirince ortaya izleyenleri gülümseten görüntüler çıktı.

PARTİ ÜYELERİ DE NASİBİNİ ALDI

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kadraja giren diğer parti üyeleri de uygulamadan nasibini alırken görüntüler, kısa süre içerisinde Twitter'da da çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP tacettin bayır Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
elinde ki telefonu yönetmeyi başaramayanlar memleketi yönetmeye kalkıyor şaşılacak şey doğrusu. gerçi belgeci kemal bununda AKP tarafından yapıldığını belgelerle yanıtlayacakmış ama bakalım bekliyoruz.
@emrahbay En azından Hırsızlık yapmıyor ,çalmıyor. Sonrada kandırıldım demiyor.
@emrahbay @emrahbay En azından Hırsızlık yapmıyor ,çalmıyor. Sonrada kandırıldım demiyor.
@onurtzn ama ssk genel müdürlüğü döneminde kurumu 20 milyar lira zarara sokuyor :).. paranın akıbeti belli değil
@emrahbay CHP li bu vekil kesinlikle vatan hainidir, nasıl olsa KHK var bir kararname çıkartıp idama mahkum etmeliyiz, insan cep telefonunda hata yapıp açık bırakabilirmi, bunun cezası mutlaka ölüm olmalı.Bunumu istiyorsunuz, ey allahım milletimin paçasından akıyor ne zaman dönip bir sorgulayacaksın,ne vakit hoşgörü inayetine kavuşacak bu millet.
Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok :) Allah ın hikmeti :)
yaklaşık 4,5 senedir bu kadar gülmemiştim .. emeği geçenlere teşekkürler ..
Chp liyim ama süper olmuş:)
ahahhahahahaaaa:)
bu cehape olmasa neye gülecektik
@eczbyr66 keşke olmasa, kendi ayrı bir dert, seçmeni ayrı bir dert, gezi olaylarında memleketi yağmaladılar dekolte,mini etek uğruna , kıçını yırtmayı seviyor chp li..!
ilahi adalet ...... :)
bunlar saskin saskin:)
kendi partilisinin saygı duymadığı insana ( millet vekili ) benim güvenmemi bekliyor ..
bunların kendilerine hayrı ve faydası yok,millete nasıl faydası olabilir soytarı gibiler buda bir örnek olmuş,diğer olaylarının konuşmalarının yanında ek olarak.
trollere eğlence çıkmış reis olsa hapse attırmıştı çoktan
Ya arkadaş bu vatan kimlere kaldı partinin biri hırsız doymadık vatandaş bırakmadı kendileri alıp yürüdü vatandaşı bitirdi partinin biri aha böyle dangalak partinin biri yalaka partinin biri vatan hayinleri ne yapalım vatandaş olarak elimizde olanlar bunlar bize akıllı adam lazım
Adamlar ne yapsın ki,haklılar Sayın vekiller.Birçok kanal yayınlamıyor Chp'nin grup toplantılarını!..
Baknanın ortasında kahkaha attırdın yav :)))
AHAHAHAHAHHAHA.... LA BUNLAR VARYA TAYYİP ERDOĞANIN BİR PROJESİ BENCE :D:D
YANİ DEMEK İSTEMİŞKİ BİZİM KEMO DA HER YOL VAR ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRER TERORİSTLE TERORİST HAİNLERLE HAİN DÜŞMANLARLA DÜŞMAN VS. ADAMDA HER YOL VAR ANLAYACAĞINIZ ADAMI ÖZETLEMİŞ.
TAM BİR SİRK GÖSTERİ OLMUŞ
chp tam bir komedi. ülkeyle alakaları yok işleri güçleri dalga dümbelek . bunların her konuşmasında kahkalarla gülüyoruz . içeriksiz bir saat konuşuyorlar . allah cc islah etsin bunları
5 yaşındaki çocuk bunlardan çok daha zeki donanımlı, eğitimli olduğundan telefon ve tablette süper iyiler, Bunlar elindeki telefonun fonksiyonlarını bile öğrenemiyorlar
papaz cuppesi giyeceğini söyleyen bir vardı..kimdi?
BENCE GÜZEL OLMUŞ SN VEKİL SİLMEYE BİLİRDİ YAYINI HEP CİDDİYET OLACAK DEĞİL YA BİRAZDE MAECAZEN VE ESPİRİ OLSUN
işte cehape zihniyeti bunların ülke yönettiğini düşünsenize ALLAH muhafaza
şuan ofiste kahkaha atmamak için zor tutuyorum kendimi hahah hele o kedi adam öldürdü beni hahah
bunlarda komedyen zekası yok ama yine de iyi güldürüyorlar . zaten başka bir şeye de faydaları yok olamaz da...
Kop-tum Aniden gülüyorum bak sahiden
iyi vallah güldüm sayende mynet..
Süper olmuş. Biraz gülmeye ihtiyacımız vardı. Emeği geçenlere teşekkürler
hepimiz yapıp eğleniyoruz. hoş ve komik olmuş :))
kendi kendilerini rezil eden grup chp grup maymun oldular şu kılıçtaroğlu döneminde
Ahaha çok keyifli olmuş gerçekten :) ak çomarlara burdan ekmek çıkmaz... Siz gidin "yeliz"le uğraşın :)
Bir c.h.p Klasiği.Kesin Tayyip yaptırmıştır.
basbakan keMAL:))
Allahın hikmeti inançsız tipleri ne hale sokuyor
En sondaki acı gerçek halini itiraf olmuş. Gerçek olan olmuş.
aha bak simdi gandiye benzemis:)
allah şaşırtmasın...ne diyeyim...
KeMAAAALLLLL KEMAAAAAALL YİNE BİZİ GÜLDÜRDÜN :))
YAZIK !!! ARTIK BİR TL YE TUVALETE GİRİYORSUNUZ DEYİNCE ALKIŞLAYACAK KİTLESİ OLMADIĞI İÇİN BU DURUMLARA DÜŞÜYOR HEP...
Rezillik..!!bunlarmı ülke yönetecek ?halk biliyor iyiki bunları iktidar yapmıyor.
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