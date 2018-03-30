CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken 'Face effects' eklentisinin açık olduğunu fark etmeyince, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti üyelerini şekilden şekle soktu. 18 dakika boyunca devam eden yayın sırasında izleyenleri kahkahaya boğan Bayır, durumu fark edince canlı yayını apar topar silme yoluna gitti.
'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NDEN GANDALF...'
CHP'li vekilin Facebook üzerinden yaptığı canlı yayını izleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yüzüklerin Efendisi serisinin 'sakallı ve şapkalı büyücüsü' Gandalf kılığında görünce önce ne olduğunu anlayamasa da, kısa süre sonra durumu fark edip vekili uyarmayı denediler. Ancak yorumları görmeyen Bayır, yayını bir süre daha devam ettirince ortaya izleyenleri gülümseten görüntüler çıktı.
PARTİ ÜYELERİ DE NASİBİNİ ALDI
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kadraja giren diğer parti üyeleri de uygulamadan nasibini alırken görüntüler, kısa süre içerisinde Twitter'da da çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.
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