CHP’li vekil talep etti: Melih Gökçek’i kaldırın

Yeni Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya çağrı yapan CHP'li Erdem; Ankara'da yıllardır tartışma konusu olan Melih Gökçek ve Seyfi Saltoğlu Bulvarları gibi isimlerin kaldırılmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ”Gökçek döneminde yapılan birçok olumsuzluğu silmek için çaba harcadığını” savunan Erdem, ”Dayatmalarla konulan cadde ve sokak isimleri kabul görmedi. Hala tartışması devam eden birçok sokak ve cadde ismi bulunmaktadır. Demokratik bir kent yönetiminin oluşturulması tüm Ankara halkının özlemidir” diye konuştu.
Konuyu TBMM gündemine taşıyan Erdem Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmasını istediği önergesinde ”Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından son 20 yılda isimleri değiştirilen cadde ve sokak sayısı nedir ? Halk tarafından benimsenmeyen isimlendirmeler hakkında oluşan demokratik ortama uygun olarak yeni isimlendirmeler yapılacak mıdır? Seyfi Saltoğlu, Melih Gökçek bulvarlarının adlarını, Sevgi Bulvarı, Hoşgörü Bulvarı gibi birleştirici isimlerle değiştirecek misiniz? Bu konuda Ankara Halkının görüşlerine başvurmayı düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti. (Sözcü)
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