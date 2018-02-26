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CHP’li vekil talep etti: Melih Gökçek’i kaldırın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Melih Gökçek Caddesi ile, Çayyolu’ndaki Seyfi Saltoğlu (Eski Başkan vekili) Bulvarının adının değiştirilmesini istedi. Erdem, "Seyfi Saltoğlu ve Melih Gökçek bulvarlarının adı Sevgi Bulvarı ve Hoşgörü Bulvarı gibi birleştirici isimlerle değiştirilmeli" dedi.

CHP’li vekil talep etti: Melih Gökçek’i kaldırın

Yeni Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya çağrı yapan CHP'li Erdem; Ankara'da yıllardır tartışma konusu olan Melih Gökçek ve Seyfi Saltoğlu Bulvarları gibi isimlerin kaldırılmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ”Gökçek döneminde yapılan birçok olumsuzluğu silmek için çaba harcadığını” savunan Erdem, ”Dayatmalarla konulan cadde ve sokak isimleri kabul görmedi. Hala tartışması devam eden birçok sokak ve cadde ismi bulunmaktadır. Demokratik bir kent yönetiminin oluşturulması tüm Ankara halkının özlemidir” diye konuştu.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Erdem Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmasını istediği önergesinde ”Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından son 20 yılda isimleri değiştirilen cadde ve sokak sayısı nedir ? Halk tarafından benimsenmeyen isimlendirmeler hakkında oluşan demokratik ortama uygun olarak yeni isimlendirmeler yapılacak mıdır? Seyfi Saltoğlu, Melih Gökçek bulvarlarının adlarını, Sevgi Bulvarı, Hoşgörü Bulvarı gibi birleştirici isimlerle değiştirecek misiniz? Bu konuda Ankara Halkının görüşlerine başvurmayı düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti. (Sözcü)

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Melih Gökçek CHP Eren Erdem

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çok Doğru Ne Kendi Nede İsm Lazım Birde Çaldıkları bin Hesabı Sorulsun
Eren Erdem "Türkiye İran ile savaşırsa İran'ın yanında yer alırım" diyen Türkiye düşmanı birinin Ankara caddeleriyle ilgili talebi ne kadar komik bir durumdur.
Bekleyin Tayyip Bey gidince onunkilerle beraber değiştirirsiniz. Tekrar tekrar meşgale olmasın.
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