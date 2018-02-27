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CHP'li vekil: Uberi kovacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 09:16 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek taksicilerin sorunlarını dinledi. Hamzaçebi “İstanbul’dan Uber'i kovarak İBB’nin başlatmış olduğu İTaksi uygulamasını da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceğiz” dedi.

CHP Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Kağıthane’de bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda yaptığı açıklamada taksicilerin en büyük sorununun akıllı telefon uygulaması üzerinden Taksi hizmeti veren Uber olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Taksici esnafı dediğimiz zaman çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. İstanbul’da 17 bin 395 taksici esnafı var. Tüm Türkiye’de bu sayı 75 bindir. 75 bin takside 225 bin kişi çalışıyor. Bu da yaklaşık 1 milyonluk nüfusun geçimini bu alandan sağlaması demektir. Özellikle İstanbul’daki taksi pazarına küreselleşmenin şirketleri hakim olmak istiyor. Esnaf odası başkan vekili bunu küresel korsan olarak isimlendirdi. Küresel hırsız, diyebiliriz her şey diyebiliriz. Teknolojiyi kullanarak internet üzerinden oluşturulan ağ sayesinde ticari taksiler dışında bir taşıma ağı oluşmuş durumda” dedi

İstanbul‘da 5 bin Uber olduğunu belirten Hamzaçebi, ”İstanbul’da yaklaşık olarak bu sayı 5 bindir. Ödemeler kartla yapıldığı için bunun vergi sistemi açısından ne olduğu meçhul. Vergi ödeyip ödemedikleri bilinmiyor. Şirketler de yurt dışında olduğu için burada vergisiz bir alan söz konusu” diye konuştu.

“İSTANBUL’DA 4 BİN İTAKSİ UYGULAMASI VAR”

İTaksi uygulamasından yüzde 4.95 komisyon alındığını ifade eden Hamzaçebi, alınan komisyonun taksiciler üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Hamzaçebi “ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu İTaksi ile internet üzerinden İstanbulluların taksiyi çağırması mümkün. Şu an İstanbul’daki 17 bin taksinin 4 bini İTaksi uygulaması kapsamında. Sistem yaygınlaşırsa tüm taksicileri kapsama altına alacak. Ortada şöyle bir sorun var. O taksicilerin aldığı ücret üzerinden yüzde 4.95 oranında bir komisyon alınıyor. Vergiler dahil bu yüzde 6’ya denk geliyor. Bir taksi günde 500-600 lira kazanır. Bunun yüzde 5’i 30 lira eder. Bu rakam taksici esnafı üzerinde çok büyük bir yüktür” dedi.

İSTANBUL’DAN UBER’İ KOVACAĞIZ

Hamzaçebi “İstanbul taksicilerinin belalısı olan onun kazancına göz dikmiş olan UBER’i kovacağız. İBB’nin başlatmış olduğu İTaksi uygulamasının getirdiği yüzde 4.95’lik komisyon ücretini İBB, İSPARK’a aktarıyor. Bu hasılatın yüzde 6’sı çok ağır bir vergidir. Taksici esnafı teknolojinin tüm imkanlarından yararlanacaktır. İTaksi uygulamasını da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden çıkartıp İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Uber taksici CHP Akif Hamzaçebi

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
sana mı kaldı taksicileri korumak, burdan ekmek çıkmaz hatta daha da oy kaybedersiniz.
Uber'e laf edeceğinize önce taksicileri adam edin. İnsanları zorla kötü hizmete yönlendiriyorsunuz yazık.
BIRAKIN UBERİ SİZ ÖNCE SATILMAK İSTENEN ŞEKER FABRİKALARINA SAHİP ÇIKIN ÜLKERİN ORTAĞI YAHUDİLER KURDUKLARI GLİKOZ FABRİKASI İLE GELECEK TÜRK NESLİNİ HASTALIKLI ÇÜRÜK NESİL İÇİN ADIM ADIM İLERLİYORLAR ŞEKER FABRİKALRININ SATIŞINA HAYIR ÜLKER MAMULLERİNE HAYIR
Chpli işte ne dediğini bilmiyor .Taksici esnafına bir dizi eğitim vereceğiz . kibar olacaklar insanları fazla gezdirip parasını çalmayacaklar demiyorda . saçma sapan laf ediyor . .. yaa ne deir bu tipler
Trafikteki manyak erkek sürücüler.. Emniyet şeridinden kaz sürüsü gibi göçüyorlar . kamyonla sol şeritte piknik yapıyorlar . sinyal vermeyi utanç olarak görüyorlar . ters yola girip doğru gidene küfür ediyorlar . şehirler arası yollar bu geriz zekalılar yüzünden kan gölü.. bu beyinsizler ne zaman insan olacak bırakın adam olmayı...
taksiciler ekmek parası pesinde degiller ki. İstanbul nufusu 8milyondu taksi 17 bindi İstanbul 17 milyon oldu hala taksi 17 bin taksiciler nerelere karsı mesela metrobüse , metroya ,tramvaya belediye otobus seferleri artisina herseye karsı cenaze işleri araçlarına da karşı olaunlar milletin ölüsunü son bi onlar taşısınlar. taksilere kdv ve otv siz araba alma hakkı verildi hala adamlar hurda arabalar ile calisiyo UBER gelmeseydi Turkiye ye taksiler daha bizi cok öperdi
birini kovacaksan chp belediyelerini dolaş 30 senedir çalışmadan maaş alan ları kov
chp taksiciler ile rant pesinde onların hesaba göre ülkenin 1/3 taksiciymis o vekilin taksi plakası varmıdir acaba kendi hic taksiye binmis mi taksiciden fırça yemis mi kendileri vip arabaya binerken iyi halk binince mi kötü
Yine chp yine bos is vatandas seviyor ki biniyor size ne size neee gidin olan hizmeti kaldiracaginiza vatandasa hizmet arayın
bunlar ufak işlerin adamları gerci adam diyene kızıyorlar
chp zihniyeti halka hizmet veren herseyin karşısında.
acıdım ya şu taksicilere verdikleri vergiler bir asgari ücretlinin vergilerinden daha az, adamlar açlıktan ölüyorlar milyonluk plaklar olsa da, söz de kurtarıcılar gelmiş kendi milletvekilleri milyonluk telefon faturalarını düşürseler ya milletin yükünü hafifletseler
taksiciler UBER i eleştirecegine kendi ticaretlerine baksınlar hilekar ticaret yapan kaybetmeye mahkum olur. insanların alternatif araması sebebi taksilerin bakımsız eski döküntü arabaları maganda gibi sürücüleri olmuş ve taksiye binmek icin onun istedigi guzergah olması ara sokak olmaması kısa mesafe olmaması gideceginiz yerde trafik olmaması lazım yoksa taksici yolda indirebilir hakaret edebilir yada daha ileri gidebilir. Uber kullanıyoruz ve VİP araçlar ile kaliteli şöförler beni çok özel hissettiriyorlar.Taksi hizmet arabası olması lazım ama bizde yatırımlık bir malzeme haline gelmiş.
Uberi bilmem ama taksicinin ağzından konuşma vekilim ya seni kandırmışlar yada seninde taksin var. Taksi almak için milyonları verirsin sonra birine kiralarsın oda kira parası yüklü bir tutar olduğundan yanına birisinidaha bulur gece gündüz kendinden geçerek çalışır. Bir taksiden minimum 2şöför ve yatırımcı geçinir. Şimdi yatırımcı para kazanmıyor olsa eşşek yükü kadar parayı neden versin. Kazanmıyor olsa plakanın satış değeri düşüyor olması gerekmezmi. Halk otobüsü, hatlı minibüs sahipleri hep ağlar. Yakın zamanda okul servisleride buna eklendi.
BOŞ KONUŞMAYI SEVERLER BUNLAR.... YALANLARINI MİLLETE ANLATMAYA MI BAŞLADILAR... AMA ARTIK ESKİ KAFALAR YOK... KİMSE YEMEZ... SİZ GİDİN CİVCİVLERİ YEMLEYİN... BUZAMANA KADAR VERDİĞİNİZ VAADLERİN HİÇ BİRİNİ YAPMADINIZ.. SİZİN KANINIZ BOZUK...
BİRİLERİ AKILMI VERMİŞ CHP LİLERE İŞ İCRAAT YAPMA YAKLAŞIMINA BAKIN HEMENDE KOVMAKTAN BAŞLAMIŞLAR VAY BE DESENİZE BUNLAR İKTİDAR OLSA BU ÜLKEDE ONLAR GİBİ OLMAYAN DÜŞÜNMEYEN HERKESİ KOVACAKLAR
Bekara avrat boşamak kolay, iktidar değilsiniz, olma ihtimaliniz de yok vaat ver sıkıntı yok.
TAKSİCİLER ZATEN TRİLYONLUKLAR MİLYARLIKMI YAPACAN ADAMLARI.
Zenginlikten Mercedes ile çalışıyorlar , bedavaya sıfır araba alıyorlar , hala sorunları mı varmış. Doymaz bu insan oğlu verdikçe ister , böylesine de gözünü toprak doyursun denir.
chpkk lı yetkili.. siz hiç istanbulda taksiye bindinizmi yada bindiyseniz dolaştrıldınızmı yada binme şansınız oldumu önce deneyin sonra boş boş konuşun boş siyaset ile oy alamazsinız uber iyi uygulama bu taksicilere müstahak
sırtınız yerden kalkmıyor ama kuyruk dik.Bu Kılıçdaroğlu ve ekibi ile hiçbir yere varamazsınız.Rüya ve hayal dünyasında ayrılın gerçekleri görün
uberi bitirmeye çalışana kadar ilk önce taksicileri eğitsinler kısa mesafe gitmem orda çok trafik var girmem onu yapmam bunu yapmam diyip kendilerini soğutan taksiciyle seyahat etmektense uber le rahat bi yolculuk yapmak daha iyidir koyun bakim taksicilere kural pijamayla taksi kullanma diye sana ne cvp verecek chp millet vekili
Bu vekilin gece vakti karısını tek başına bir yerden taksiye bindirip gönül rahatlığıyla yolculuk yapmasını istiyorum. Acaba eşi hiç korku yaşamadan gece taksiye binmeye razı gelecek mi? Şuan taksi plakalarına 1.700.000 TL para veren taksi plakası sahipleri ÖTV ve MTV ödemeden aldıkları araçları neden hep eski ve yüksek kilometre olan arabaları tercih ediyorlar. Biz UBER iş ortakları olarak yolcuların rahatlığını ve kaliteli hizmet almalarını sağlamak amacıyla bu işi severek ve isteyerek yapıyoruz.
18 milyon insana göre sonrada 84 milyon insana göre konuş bu kafayla boş olduğunu gösteriyorsun. yok marketi kapatacağım. her şey, doğru hesaptan geçer. Suriyelileri kovacağım dersen doğru 2000 taksici çoğuda emekçi plaka sahipleri zanginler
Uberi bilmem ama taksicilerin genelde eğitimsiz,saldırgan,kural tanımaz,kendilerini trafikte ayrıcalıklı ve dokunulmaz sanan,canını emanet edemeyeceğin tipler olduğunu yaşayarak biliyoruz.Uber denilen sistem kamu hizmeti kurallarına uygunsa bence bırakın kaldırmayı teşvik edilmeli.
Bu chp borazanları akp için bir çivi çakmadınız derler . yarın artvindeki cankurtaran tüneline ne diyecekler 60 yıllık hayal gerçek oldu . nankör ler partisi
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