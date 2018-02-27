CHP'li vekil: Uberi kovacağız

CHP Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Kağıthane’de bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda yaptığı açıklamada taksicilerin en büyük sorununun akıllı telefon uygulaması üzerinden Taksi hizmeti veren Uber olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Taksici esnafı dediğimiz zaman çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. İstanbul’da 17 bin 395 taksici esnafı var. Tüm Türkiye’de bu sayı 75 bindir. 75 bin takside 225 bin kişi çalışıyor. Bu da yaklaşık 1 milyonluk nüfusun geçimini bu alandan sağlaması demektir. Özellikle İstanbul’daki taksi pazarına küreselleşmenin şirketleri hakim olmak istiyor. Esnaf odası başkan vekili bunu küresel korsan olarak isimlendirdi. Küresel hırsız, diyebiliriz her şey diyebiliriz. Teknolojiyi kullanarak internet üzerinden oluşturulan ağ sayesinde ticari taksiler dışında bir taşıma ağı oluşmuş durumda” dedi

İstanbul‘da 5 bin Uber olduğunu belirten Hamzaçebi, ”İstanbul’da yaklaşık olarak bu sayı 5 bindir. Ödemeler kartla yapıldığı için bunun vergi sistemi açısından ne olduğu meçhul. Vergi ödeyip ödemedikleri bilinmiyor. Şirketler de yurt dışında olduğu için burada vergisiz bir alan söz konusu” diye konuştu.