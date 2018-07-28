CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

CHP’li Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ülkemizde Suriye’den göç ile gelen kişi sayısı kaçtır? Kaç Suriyeliye T.C kimliği verilmiştir? Göç ederek ülkemize yerleşen kaç Suriyeli seçimde oy kullanmıştır? Suriyeli mültecilerin en yoğun yaşadığı 5 il hangisidir? Bugüne kadar Suriyeliler için yapılan toplam harcama ne kadardır? Kaç Suriyeli ülkemizde çalışma izni verilmiştir? İş yeri sayısı açan Suriyeli sayısı kaçtır? 2016-2018 yılları arasında kaç şirkete kayyum atanmıştır? Kaç şirketin mal varlıklarına el konulmuştur? Kayyum Yönetiminde iken faaliyeti sonlandırılan şirket sayısı kaçtır? Kayyum atanan şirketlerin devlet bankalarında kullandığı kredi toplamı ne kadardır?” şeklinde sorular yöneltti. İADE EDİLDİ Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen soru önergeleri, TBMM Başkanlığı tarafından Gürer’e iade edildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım imzasıyla, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’e gönderilen iade yazısında, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi beşinci fıkrasına göre ‘yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. İlgili soru önergeleriniz, Anayasa’da öngörüldüğü şekliyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakanlara yönetilmesi halinde işleme konulabilecektir” ifadelerine yer verildi.

MİLLETVEKİLİ GÜRER'DEN TEPKİ Yazılı soru önergesinin iade edilmesini yorumlayan CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, “milletvekili olarak, her konuda yetkili ve belirleyici tek adam olan cumhurbaşkanına soru sorulamayacaksa bunun adı nasıl demokrasi olur?” dedi. MİLLETVEKİLLERİNİN PARLAMENTODAKİ MUHATABI KİM OLACAK 16 Nisan referandumu ile Anayasanın değişmesi sonucu ülkemizin parlamenter sistemden, tam anlamıyla ‘tek adam’ yönetimine geçtiğini belirten Gürer, “Böylesine geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanına yazılı soru önergesi bile verilemiyor. Parlamento ise adeta komisyon salonlarına dönüştü. Yeni düzenlemeye göre, milletvekillerinin soru ve önerilerini muhatap alacak bakanlar parlamentoda yok” diye konuştu. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI PARLAMENTODA OLMALI Milletvekillerinin kanun görüşmeleri sırasındaki soru ve önerilerini yanıtlaması için en azından cumhurbaşkanı yardımcısının Meclis’te bulunmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini anlatan Gürer, “İktidar partisine mensup milletvekilleri kanun teklifini getirdiğinde komisyon başkanı oturuma katılıyor. Sorulara ve önerilere yanıt vermesi gereken bakanlar, yeni sisteme göre mecliste yer almadığı için sorular yanıtsız kalıyor” şeklinde konuştu.