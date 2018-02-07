CHP'li vekillerden kanun teklifi: Reyhanlı'nın adı değişsin

Verilen kanun teklifinde; Reyhanlı'nın, son 5 yıldır yaşanan terör olaylarında gösterdiği soğukkanlı ve dik duruş karşısında Reyhanlı'ya ’Gazi’ unvanının verilmesi talep edildi.

CHP'li Serkan Topal yaptığı konuşmada şu değerlendirmeyi yaptı: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ağır etkileri, Suriye sınırında bulunan Reyhanlı ilçesinden yakından hissedilirken, sadece 20 Ocak 2018 tarihinden bu yana Afrin'den Reyhanlı'ya toplam 36 adet füze atılmıştır. Bunun sonucunda 3 vatandaşımız şehit olurken, çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Ne Cilvegözü patlaması, ne Reyhanlı ilçe merkezinde yaşanan hain terör saldırıları, ne Kırıkhan'a düşen füzeler yöre halkını yıldıramayacaktır. Tüm bu zorlu şartlara rağmen yöre halkının hiçbir şekilde teröre prim vermemesi, askerlerimizin yanında dimdik duruşu takdire şayandır."

Serkan Topal, saldırılar sonrası, düşen her bombanın yerini saatler sonra dev Türk bayraklarının aldığını da belirterek korkmadan kahramanca ilçesinde kalarak askerlere destek olduklarını vurguladı.