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CHP'li vekillerden kanun teklifi: Reyhanlı'nın adı değişsin

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 15:18 | Son Güncelleme

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve Birol Ertem, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin adının 'Gazi Reyhanlı' olarak değiştirilmesi için TBMM Genel Kurulu’na kanun teklifi sundu.

CHP'li vekillerden kanun teklifi: Reyhanlı'nın adı değişsin

Verilen kanun teklifinde; Reyhanlı'nın, son 5 yıldır yaşanan terör olaylarında gösterdiği soğukkanlı ve dik duruş karşısında Reyhanlı'ya ’Gazi’ unvanının verilmesi talep edildi.

CHP'li Serkan Topal yaptığı konuşmada şu değerlendirmeyi yaptı: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ağır etkileri, Suriye sınırında bulunan Reyhanlı ilçesinden yakından hissedilirken, sadece 20 Ocak 2018 tarihinden bu yana Afrin'den Reyhanlı'ya toplam 36 adet füze atılmıştır. Bunun sonucunda 3 vatandaşımız şehit olurken, çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Ne Cilvegözü patlaması, ne Reyhanlı ilçe merkezinde yaşanan hain terör saldırıları, ne Kırıkhan'a düşen füzeler yöre halkını yıldıramayacaktır. Tüm bu zorlu şartlara rağmen yöre halkının hiçbir şekilde teröre prim vermemesi, askerlerimizin yanında dimdik duruşu takdire şayandır."

Serkan Topal, saldırılar sonrası, düşen her bombanın yerini saatler sonra dev Türk bayraklarının aldığını da belirterek korkmadan kahramanca ilçesinde kalarak askerlere destek olduklarını vurguladı.

ERTEM: REYHANLI BU UNVANI HAK EDİYOR

CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem ise şöyle konuştu: "Türkiye’nin sınırlarında ve Afrin’e yönelik güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak hedeflenirken Afrin bölgesindeki teröristler tarafından atılan roketler ve füzeler sonucu ne yazık ki Reyhanlımız'da şehitler ve çok sayıda yaralı vardır. Bu operasyon sürecinde ve bundan önceki terör operasyonlarında en büyük hak, her an ölümle karşı karşıya gelen Suriye sınırında bulunan Reyhanlı'daki halkımızın, şehit olan vatandaşlarımızın ve gazilerimizindir. Bu nedenle Reyhanlı'nın isminin 'Gazi Reyhanlı' olarak değiştirilmesi, hem Reyhanlımızın verdiği şehitlerin ve yaralanan gazilerimizin dökülen kanlarının Reyhanlı isminde tecelli etmesini sağlayacak, hem de Reyhanlımız verdiği şehitler ve gazilerle ölümsüzleşeceği bir biçimde ’Gazi’ sıfatı ile anılmış olacaktır. Reyhanlı bunu fazlasıyla hak etmektedir. Reyhanlı halkına, her an atılan füze ve roketlere karşı gösterdikleri cesaretten, askerlerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
hatay reyhanlı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ayak altından çekilin yeter chp tukaç gibisiniz
ya işiniz yokmu allahaşkına gazi olunca ne olacak, ülkemiz ateş çemberinde bunlar reklam derdinde?
siyasiler, isim değiştirmekle ne değişiyor. tarihi isimleri bırakın. sizler önce kafa yapılarınızı değiştirin.
Ne gereksiz şeylerle uğraşıyorsunuz. Hem parti olarak Zeytin dalı operasyonuna karşısınız, hemde önerge veriyorsunuz hayret!!!
millet cephede savaşıyor bu mallar neyin peşinde
işiniz derdiniz faso fiso işlerle ülkeye faydası olan bir proje verin allah aşkına
Aslında büyük düşünmek lazım; Türkiye'nin ismini "Gazi Türkiye" olarak değiştirirlerse tüm yerleşim yerlerine ayrı ayrı "gazi" ünvanı vermek için uğraşmaya gerek kalmaz. "Gazilik" ünvanını çocuk oyuncağına çevirdiler.
GAZİLİK KONTENJANI MI AÇILDI....BU İŞ BU KADAR UCUZ DEİLKİ..
ne dahiyane bir fikir, aman ALLAHım... işsizlik zor iş...
Gazilik ne bolmuş.Vatan bayrak için istiklal kazananla devleti terörle savaştıranlarda bir tututluyor. .Bu emlekette gazi olmayan ilçe il bıakılmayacak.Bölgeleede gazilik vein bari.
ne kadar boş işler ya aklım almıyor ya arkadas git vekil secildiğin bölge için ne tapabilirim basıl insanların hayatını kolaylaştırırım sorunlarını sözerin gibi işledle uğraşın bırakın bu boş işleri reyhanlı gazi olsa ne olur olmasa ne olur oradaki insanlara bunun ne yararı olacak
Bence " KAHRAMAN REYHANLI " olmalı ...
bir tane gazi şehir var oda 11 ay düşmanla göğüs göğüse savaşmış GAZİANTEP'dir.
15 temmuz milli irade GAZİ REYHANLI olsun..cumhurbaşkanım baskomutanim yapalım desin olur..kanun hükmünde kararname ile yapar kimseye de sormaz..türkiye artık böyle..
Ben size bir şey önereyim.Bütün ilçeleri gazi illeride kahraman yapın.Çünkü alayınız şeytanisiniz.Birbiirinizi suçlayıp durmayın hepiniz aynı derenin sularısınız.Sanıyorsunuzki dışarıdan farklı görünüyorsunuz.Bir çoğunuzda genetik bozukluk var.Tedavisi kolay değil zaman ister evrimleşme ister...
İyice b.kunu çıkardınız. "Gazi", "Kahraman", "Şanlı" ünvanlarını almak bu kadar kolay mı? Gaziantep imkansızlıktan ordunun yardımını almadan 11 ay boyunca Fransızlarla göğüs göğüse savaşmış ve 6317 şehit vermiştir. GAZİANTEP'in "Gazi"liğinin değeri budur.
İŞTE CHP BU YÜZDEN BİR BALTAYA SAP OLAMIYOR NE KADAR GEREKSİZ İŞ VARSA ORDAN CIKIYORSUNUZ ADAM AKILLI BİR ONERGE VERİP ARKASINDA DURUN YA YETER ARTIK BOS BOS İŞLERLE UĞRASMAKTAN VAZGECİN ARTIK
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