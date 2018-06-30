CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin onayı olmadan adım bile atamaz

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nin haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde seçim sonuçlarını değerlendirdi, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 42 olduğunu, diğer yüzde 10 oyun MHP'den geldiğini söyledi. “Artık MHP'siz adım atamaz” dedi. Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreçle ilgili de öngörülerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Yüzde 52 Erdoğan'ın çok da rahat hareket edebileceği bir süreci ortaya koymuyor. Çünkü parlamento çoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle. Parlamentoda ikili yapı var ama AK Parti çoğunluğu kaybetti ve zorunlu bir işbirliği sonucu ortaya çıktı. AK Parti, MHP ile yoluna devam edecek.

Erdoğan nasıl bir Bakanlar Kurulu ve yardımcılar tayin edecek, bu önemli. Bir koalisyon yapma ihtiyacı var. Bu MHP-AKP koalisyonu mu olacak yoksa daha geniş bir siyasal tabanı mı oluşturacak ona bakmak gerekiyor.

MHP'NİN ONAYI OLMADAN ADIM BİLE ATAMAZ



Erdoğan bunu MHP'nin olurunu almadan sonuçlandıramaz. Erdoğan'ın bağımsız iradesi artık yok. Çünkü Erdoğan kabineyi oluştururken MHP'nin yüzde 100 onayını olmak zorunda. MHP'nin onayını almadan hiçbir önemli adımı atamaz.