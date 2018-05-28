CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları: "MUHARREM BEY TOPLUMUN HER KESİMİNİ KUCAKLIYOR"



Biz uzun süredir arkadaşız, kendisini davet ettim oraya. Başında da sayın sözcüğü var. Muharrem Bey'le tanışıklığımız ben siyasete girmeden önce olmuştu. Adaylığı konusunda da bilgisiyle birikimiyle, yeteneğiyle toplumun gözünde iyi bir ivme yakaladı. Toplumun her kesimini kucaklıyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Bana göre Cumhurbaşkanı adaylığı görevin başarıyla yerine getiriyor. "SİVİL BİR ANAYASA YAPACAĞIZ"



Allahın izniyle Cumhurbaşkanlığını alacağız, parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Millet İttifakı bizim demokrasi tarihimizde atılmış en önemli ittifaklardan birisidir. Türkiye’nin geleceği esas alınarak, demokrasi esas alınarak ve bu millet için çalışmak ve bir araya gelmek için güç birliği yapıldı. Bunun sonucu hep birlikte alacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasiyi getireceğiz. Bildirgemizin açıklandığı gün söylemiştim, biz ayrıca bütün etkenlerden arınmış herkeisn bağımsız iradesiyle bir araya geldiği bir sivil anayasa yapacağız.

"İKİNCİ TURA KALDIĞI TAKDİRDE ALACAKTIR"



Böylece bu ülkeye demokrasi, özgürlükle rnaısl gelirmiş, sosyal devlet nasıl olurmuş, insanın yoksulluğu nasıl sömürülemezmiş, insana nasıl değer verilirmiş, işi, aşı nasıl vereceğiz, geleceğin Türkiye’sii nasıl inşa edeceğiz inşallah 25 Haziran’da Türkiye bunların tamamını daha geniş ve yetkili olarak anlatacağız bütün Türkiye’ye ve dünyaya. Cumhurbaşkanlığında birinci turda Muharrem beyin alacağını düşünüyorum. Ben ikinci tur için diye düşünüyordum ama sahada gördüğü ilgi, vatandaşla arasında kurduğu diyalog, sevevenlliği giderek artıyor, toplumun gözünde güven veren imaj çiziyor dolayısıyla ikinci tura kalsa dahi alacaktır. "HER PARTİ MECLİS'TE OLMALI"



Yüzde bir oyu bile olsa her parti Meclis'te olmalı. MUHARREM İNCE CHP'DEN OY ALIRSA CHP'DE NELER OLUR?



Yorumlar yapılabilir. Muharrem Bey'i önce bir cumhurbaşkanı yapalım. Muharrem Bey keşke daha fazla oy alsa. Muharrem Bey başarılı bir süreç izliyor. Diğer partilere oy veren vatandaşların oyunu da alıyor. Sadece CHP'den oy alsa seçilemez zaten. Muharrem Bey hiçbir ayrım yapmadı. Herkesi kucaklıyor. Dolayısıyla her kesimin Muharrem Bey'e oy vermesini istiyoruz zaten.