CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:
"MUHARREM BEY TOPLUMUN HER KESİMİNİ KUCAKLIYOR"
Biz uzun süredir arkadaşız, kendisini davet ettim oraya. Başında da sayın sözcüğü var. Muharrem Bey'le tanışıklığımız ben siyasete girmeden önce olmuştu. Adaylığı konusunda da bilgisiyle birikimiyle, yeteneğiyle toplumun gözünde iyi bir ivme yakaladı. Toplumun her kesimini kucaklıyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Bana göre Cumhurbaşkanı adaylığı görevin başarıyla yerine getiriyor.
"SİVİL BİR ANAYASA YAPACAĞIZ"
Allahın izniyle Cumhurbaşkanlığını alacağız, parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Millet İttifakı bizim demokrasi tarihimizde atılmış en önemli ittifaklardan birisidir. Türkiye’nin geleceği esas alınarak, demokrasi esas alınarak ve bu millet için çalışmak ve bir araya gelmek için güç birliği yapıldı. Bunun sonucu hep birlikte alacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasiyi getireceğiz. Bildirgemizin açıklandığı gün söylemiştim, biz ayrıca bütün etkenlerden arınmış herkeisn bağımsız iradesiyle bir araya geldiği bir sivil anayasa yapacağız.
"İKİNCİ TURA KALDIĞI TAKDİRDE ALACAKTIR"
Böylece bu ülkeye demokrasi, özgürlükle rnaısl gelirmiş, sosyal devlet nasıl olurmuş, insanın yoksulluğu nasıl sömürülemezmiş, insana nasıl değer verilirmiş, işi, aşı nasıl vereceğiz, geleceğin Türkiye’sii nasıl inşa edeceğiz inşallah 25 Haziran’da Türkiye bunların tamamını daha geniş ve yetkili olarak anlatacağız bütün Türkiye’ye ve dünyaya. Cumhurbaşkanlığında birinci turda Muharrem beyin alacağını düşünüyorum. Ben ikinci tur için diye düşünüyordum ama sahada gördüğü ilgi, vatandaşla arasında kurduğu diyalog, sevevenlliği giderek artıyor, toplumun gözünde güven veren imaj çiziyor dolayısıyla ikinci tura kalsa dahi alacaktır.
"HER PARTİ MECLİS'TE OLMALI"
Yüzde bir oyu bile olsa her parti Meclis'te olmalı.
MUHARREM İNCE CHP'DEN OY ALIRSA CHP'DE NELER OLUR?
Yorumlar yapılabilir. Muharrem Bey'i önce bir cumhurbaşkanı yapalım. Muharrem Bey keşke daha fazla oy alsa. Muharrem Bey başarılı bir süreç izliyor. Diğer partilere oy veren vatandaşların oyunu da alıyor. Sadece CHP'den oy alsa seçilemez zaten. Muharrem Bey hiçbir ayrım yapmadı. Herkesi kucaklıyor. Dolayısıyla her kesimin Muharrem Bey'e oy vermesini istiyoruz zaten.
"İLK İŞ OHAL KALKACAK"
Muharrem Bey seçilince ilk işi OHAL'i kaldıracak. Bir şöforün oğlu gelip Cumhurbaşkanlığı makamına oturacaktır.
"BAKANLAR KURULU LİSTESİNİ SEÇİLİRSE MUHARREM BEY BELİRLEYECEK"
Bakanlar Kurulu listesini kim belirleyecek, tabii ki Muharrem Bey seçilince o belirleyecek. Parlamento'da bir kan değişimi her zaman gerekiyor. Havuz medyası "CHP'de tasfiye" diye başlık atıyor, iktidar partisinde milletvekilleri listelere giremeyince "AK Parti'de değişim" oluyor.
Muharrem Bey ile hiçbir sıkıntı yaşamadık. Listeyi başkan yardımcılarıyla birlikte yaptık. Tepkiyi anlıyorum ama artık geride kalmalı.
"O BELGELER HER YERDE VARDI"
Eren Erdem Bey ile görüştüm. MİT TIR'ları ile parti sözcümüz basın toplantısı yapmıştı. Elindeki belgeleri milletvekillerine ve basın mensuplarına dağıttı. Eren Erdem oradan aldım diyor, basın toplantısından aldı, doğru. O belgeler her yerde vardı. 17 internet sitesinde görüntüler yayınlandı. Sitelerden kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı var. 17 internet sitesinde yayınlanan şeyi bir iktidar partisi görmüyorsa kördür. Bu da devlet sırrı oluyor, böyle devlet sırrı olur mu . Herkes biliyor, bu nasıl devlet sırrıdır. Bunu Eren Erdem'e yurtdışı yasağı konulması ayıptır.
"TÜRK LİRASI FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ GİDİYOR"
Dolar yerinde duruyor, Türk Lirası değer kaybediyor. Türk lirası durmadan değer kaybettiği için freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Dolarda spekülasyon yapan varsa devlet yapanı bulmalı. Türkiye şu anda yönetilmyor. Dış güçler değil Türkiye'nin yönetilmemesi sorun.
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