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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

A takımında değişikliğe gitmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine şimdiye kadar ki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" belirten Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı yarın ya da Cuma günü açıklaması bekleniyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gitmeye hazırlanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da buna ilişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının, "yeni dönemde görev almak istemediklerini" Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.

kilicdaroglu

'BÜYÜK DEĞİŞİM' BEKLENTİSİ

Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmının değiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor. Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.

Adıgüzel, 24 Haziran'daki seçim sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeyle eleştirilere maruz kalmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu CHP Merkez Yönetim Kurulu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
en büyük değişim senin ve takımının istifa edip yeni bir başkan ve yönetime geçmesidir yoksa sadece havanda su dövmekten başka bir işe yaramaz, artık o japon yapıştırıcısı ile yapıştırdığın koltuğu bırakma zamanın geldi de geçiyor sn kılıçtaroğlu, her dakika chp sen gitmediğin sürece kan kaybediyor ve ilk seçimde bunun ne kadar gerçek olduğunu göreceksin benden söylemesi.
bu kafayla hala kılıçdaroğluyla yola devam ederse yerel seçimlerde rezil olur. tarafsız bir gözlemci olarak yazıyorum
YAPMASI GEREKEN DEMOKRATİK BİR TÜZÜK VE HER GENEL SEÇİM SONRASI GEREKLİ OLAN KURULTAYI TOPLAMAK İSTİYENİN MEDENİCE YARIŞTIĞI ORTAM YARATMAKTIR. BUNU BEKLİYOR DEMOKRATLIĞINI GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUZ.
SANIRIM DERSİMLİ KEMAL SONUNDA VEDA EDİYOR.
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