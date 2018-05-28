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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda Öğretir'in sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce 24 Haziran'da CHP'den daha fazla oy alırsa liderliğiniz tartışmalı hale gelir mi?" sorusuna 'Yorumlar yapılabilir. Muharrem Bey'i önce bir cumhurbaşkanı yapalım. Muharrem Bey keşke daha fazla oy alsa. Sadece CHP'den oy alsa seçilemez zaten' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

MUHARREM İNCE CHP'DEN FAZLA OY ALIRSA CHP'DE NELER OLUR?

Seda Öğretir'in, "Eğer sayın Muharrem İnce seçilemez ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin üzerinde bir oy alırsa Cumhuriyet Halk Partisi liderliği tartışmalı bir hale gelir yorumları için nedersiniz?" sorusu karşısında Kılıçdaroğlu,

"Yorumlar yapılabilir. Muharrem beyi Cumhurbaşkanı yapalım öncelikle. O tartışmaları bugünden başlatmak isteyen belli çevreler var. Muharrem bey keşke daha yüksek oy alsa. Muharrem bye yüksek oy almasın bizde aleyhine çalışalım mı demek istiyorlar. Ahlakın, mantığın alacağı şey mi bu? Tam tersine Muharrem bey son derece başarılı, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil geçmişte diğer partilere oy veren vatandaşların da oyunu alacak. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oyunu alacak dersek seçilemeyeceği belli o zaman." dedi.

"GENÇ YETENEKLİ, DİNAMİK BİR CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAK"

Seda Öğretir'in "En çok hangi kesimden oy alacak sizce?" sorusunu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu,

"Her kesimden oy alacak. Muharrem bey hiç bir yarım yapmadı. Her kesimin Muharrem beye oy vermesini istiyoruz zaten biz. Oy vereceğiz onu Cumhurbaşkanı olacağız, genç yenekli, enerjik, dinamik bir Cumhurbaşkanımız olacak. Bu Cumhurbaşkanımız demokrasi konusunda emin olun attığı adımlarla bütün dünyada ses getirecektir. Düşünün Muharrem bey Cumhurbaşkanı oldu yemin etti ve göreve başladı. İlk yapacağı iş OHAL’i kaldırmak olacak diyor. Bu, “Bu ülkede yaşayan herkesin can ve mal güvenliğinin teminatı benim bundan sonra” demektir. Daha güzel bir mesaj olabilir mi? Bu aynı zamanda daışarıda da büyük yankı uyandıracaktır. Bütün bu tartışmaları ve güzellikleri konuşmak varken efendim, “Muharrem bey biraz daha fazla oy alırsa ne olur.” Hiç bir şey olmaz zaten daha fazla oy almasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bir şoförün oğlu gelmeli Cumhurbaşkanı olmalı bu ülkede. Cumhuriyetin bize verdiği fırsat eşitliğini en iyi kullanan arkadaşımızdır. Öğretmen kimliği var. Toplumun önderi olarak elinde bayrağıyla toplumu aydınlatan bir ışık olarak yoluna devam edecek. " ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
%35 leri zorlar ince. rte baka kalir. 2 turda inșallah mübarek Günde Rabbim duamizi Kabul ederse ince tek bașina gelirse %100 rte ülkeden kaçar.
@enel1983 kılıcdar yine bir yürüyüş yapar, canakkale şehitliğinde şarap içerek kutlarsınız. :)
@enel1983 hayaller gerçek olsa ince chpninbaşındaolurdu
kemalim esin benzerin yok siyasete adin yagli kalemle yazildi.
Seviyorum bu adamı. Ağzı iyi laf yapmıyor diye bazı kesimlerce eleştirilebilir. Fakat dürüst biri ve içten pazarlıklı biri değil
Bu soruda ne var?Tam cahil ve geri kafalıların yanıtıdır terletti meselesi.Eğer cumhurbaşkanı adayı seçilme sınırını aşarsa tüm muhalefetin oyunu alacak.Ebubekir Sofuoğlu gibi düşünenlere alçak derim.CHP vatandaşa kızmadan konuşacak ve ilkokul beşinci sınıfların anlayacağı seviyede konuşacaklar.Bizim zaden 60 yıldır özlemimiz rahmetli Demirel gibi okur-yazar olmayanların anlayacağı dille konuşan birisinin muhalefette yetişmesidir.O kavşak prof nasıl öğrencilere ders anlatıyor.Sınıfta zekalar taban ve tavan arasında olur.Tabana ve tavana aynı dille hitap edilemeyeceğini öğrenmeden hoca olunmaz
Onu hiçbir soru terletmez kaşarlanmış zaten yalan makinası..yüzüne....... yağmur yağıyor der..
Syn kılıçdaroğlu yıllardır chp ye oy verdim, senin efendi, dürüst bir adam olduğunla ilgili de şüphem yok. ama sen piyasaya çıkana kadar ince çok yukardaydı. Konuşmayın işi inceye bırakın. fayda değil zarar getiriyorsunuz. İnce sizin gösterdiğiniz aday değil, halkın zaten istediği adaydı. lüfen işi inceye bırakın...
yandaş medya iktidara gelelim hepiniz bu ülkeden defolu gideceksiniz
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