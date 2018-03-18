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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (2)

ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada şehit aileleri tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Afrin Harekatı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bayrak için vatan için mücadele ediyorlar. Onlar vatan ve bayrağımız için canlarını feda etti. Hepimiz bayrak ve vatan için canımızı veririz. Şehitlerimiz bizi ortak noktada birleştiren değerlerdir. Onları belli günlerde değil, her gün anlamalıyız. Şehitlerimiz arasında ayrım yapmamalıyız. Anneler ağlıyorlar, büyük acılar çekiyorlar. Biz mücadaleyi birlikte veriyoruz. Çanakkale'de de 800 Adanalı şehit var. Şimdi Afrin'de kahramaz ordumuzun mücadalesi var. Annelerin yüreği pır pır atıyor. 'Oğlum inşallah mücadelesini yapar, evine sağ salim gelir. Ama bu mücadalede şehitlerimizde geliyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Tüm şehitlerimizi şükranla anıyoruz " dedi.
Adana Şehit Aileleri Derneği Emin Kunt, Kılıçdaroğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti. Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, lokma döküldü.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (2)CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (2)CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (2)CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (2)

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