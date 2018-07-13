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CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

Mahkeme 3 ayrı manevi tazminat davasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında,Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

sueyın anne


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Kılıçdaroğlu tazminat

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Hak ediyor. Artık herkes temiz siyaset yapsa çok güzel olacak. Her parti üslubunu düzeltmeli.
@alamos Acaba Tayyip Erdoğan'da düzeyli olacak mı. Muhalefet liderine Tezek yani (hayvan boku) demekten vazgeçecek mi...
en kısa zamanda ödeyin
CHP pisliktir diye ağzından pislik akan biri vardı değil mi sahi...
@umitsahin28, çhp pislik demedi, chp çöptür dedi, ordan apaçık chp i belediyelerin çöp dağlarıyla anıldığını ima etti, ama sizin işiniz gücünüz yalan dolan iftira
"Düzeyli seviyeli bir muhalefet diline vesile olması dileğiyle" diye de belirtiyor avukat bey. Yani bu düzey ve seviyenin sadece muhalefette olması gerektiğini belirtiyor. İktidarın nasiplenmesine gerek yokmuş demek ki.
Millette ödeye ödeye para kalmadı, Her şeye zam. Doları kaç olmuş, bilen var mı?
Evet siyaset dilinin nezaketli ve seviyeli olması güzel de ,sadece muhalefetle olacak iş mi bu?Ya iktidar sahipleri seviyeli bir dil mi kullanıyorlar? Geçmişteki konuşmalara bakarsanız yapılmadık hakaret kalmadı!
Peşin ödemede % 25 indirim var mı. çok saf biri olan kemal devamlı öder .
16 yıldır siyaset dilini bu kadar aşağı seviyeye düşüren kişi belli iken bu yargı neyin peşinde anlamam. seviye yok, nitelik ve kalite hiç yok korkak yargı kararlarından gelsin paralar. zehir zıkkım...
@ersan.tuncer nasıl bir malsın sen ya ? adamın söylediği cümleler belli bunun karşılışında aldığı ceza belli ama sana göre suçlu cb ... allah akıl fikir versin....
Tarafsız yargı böyle oluyormuş demek.hep lehine karar vermek.bir tane hakim var mı acaba hukuka uyan şu anda?ülke artık tek renk ne zamana kadar mı? batınca herkes anlayacak.
devede kulak ne olacak
HAKARETLER TEK TARAFLI DEĞİL,
savcı men adaları belgeleri gerçek dedi, adamları görevden aldılar.Bir baktık ki aynı savcı ve hakim göreve geldiğinde kılıçdaroğluna aleyhine tazminat davasına hükmettirip belgeler sahte açıklaması yaptılar.ülkücü alpaslan türkeş para için ak partiye geçti.Milliyetçi süleyman soylu erdoğana paçalarından yolsuzluk akıyor dedi ak partiye geçti hepiniz demirtaşın tırnağına kurban olun omurgasızlar
mahkeme başkanı ysk vs kim atıyordu?
Hırsıza hırsız demek için 95.000TL mi lazım?
tazminat parasını kafana takma biz öderiz rahat ol söyleyeceğini en pervasız şekilde söyleyebilirsin diye birileri cesaret vermiştir. yoksa bir insan bu kadar aymaz pervasız kendinizi bilmez olmaz.
Başkanın nerdey se ölmüş büyüklerine küfür edecekken küfür ağzından içine kaçtı . şimdi temizleme parsını ödesin olmayan aklı başına gelmese de bir faydası olacaktır..
Sadece GÜÇ elinde olanların konuşmalarına gülüyorum."chp tezektir" lafı ne demektir.Nasıl seviye....neyse..boşver..
@basaran1957 chpp tezektir tamda yerini buluyor ama dogru degilmi
bana ev alsın başkomtan o paraya
NELER OLUYOR?
milyonlarca para harcayıp kurduğunuz Havuz medyasının yaptığı hakaret ve kötüleme imalı manşetleri burdan Halebe kadar uzar. onlara bir çare bulsanız. Taşları bağlamışsınız iiiiiiiiii .............leri ortaya salmışsınız.
bu kilictaroglu dusunmeden asli astari olmadan atmaya devam ederse en son donuna kadar kaybedecek
adam ceza ödeye ödeye cnes rekorlar kitabına girecek hakaret etmeyi maharet sayıyor bir kere olsun siyasi edple konuş miilet nezdinde saygınlık kazan hırçın politikacı ayaklarını bırak o devirler artık bitti
Sizin dilinizi ne yapacağız. Adam adını ansan tazminat davası açıyor. Korkma bu kadar muhalefetten.
ağanın hakaret etmesi beleş:::)))))))))))))
KENDİLERİ HER TÜRLÜ HAKARETİ YAPIYOR AMA YARGIDA TIK YOK, MUHALEFET KONUŞUNCA HAKARET DAVASI AÇILIYOR. RTE BOŞUNA AVUKATLARA PARA ÖDÜYOR. NASIL OLSA AÇILAN HAKARET DEVASININ SONUCU BELLİ BOŞUNA AVUKATLARI UĞRAŞTIRMAYIN. CHP ÇÖPLÜK, CHP TEZEK PARTİSİ BUNLAR HAKARETİN AĞA BABASI NEREDE YARGI, NEREDE ADALET. TÜKÜREYİM ADALETİNİZE
@rcecen_1974 hakaret suçunda söylediğiniz şeyi ispatlarsanız o hakaret olmaz, chp li belediyelerin döneminin çöp ve tezek olduğu zaten ayan beyan ortada, yani hakaret iftira felan yok
ne olucakki yarin birgün chp ye destek diye bir hesap acarlar chp lilerde gider yatırır parayı fazlasıylada 95 bin lirayı çıkartır .
ondan sonra gemiciği neyle aldı kılıçtaroğlunun parayla aldı işte asıl sorulması gereken kılıçtaroğlu bu kadar tazminatı nereden aldıda ödedi olmalı
kılıctaroglu attıgın adım cehenneme cıkıyo
İşte böyle hergün böyle Ke Mala söyle yaraman aman
"Chp demek pislik demek" sözüne dava açıldı mı acaba. Küfür suratlara lanet olsun
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