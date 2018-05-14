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CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:08 | Son Güncelleme

Alman Süddeutsche gazetesinin iddiasına göre Adalet yürüyüşü sırasında CHP'lilerin cep telefonlarına Alman Finfisher şirketi tarafından geliştirilen virüs bulaştırıldı.

CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

Alman Süddeutsche gazetesinin iddiasına göre Adalet yürüyüşü sırasında CHP'lilerin cep telefonlarına Alman Finfisher şirketi tarafından geliştirilen virüs bulaştırıldı.

Habere göre normalde güvenlik ver istihbaratların kullandığı virüsü kimin sipariş ettiği ve uygulamaya koyduğu bilinmiyor. Habere göre, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında #adaleticinyürü etiketi ile atılan bazı tweetlerin altında, "yürüyüşte ve gösteride son durum" linki ile amaç, linke tıklayan hesapları ele geçirmek ve virüs bulaştırmak olduğu ileri sürülüyor.

Gazetenin haberine ise özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Akıllı telefonlar için Alman casus yazılımları görünüşe göre Türkiye'de en büyük muhalefet partisi CHP'ye casusluk yapmak için kullanılıyor. Bu durum, dijital bir sivil haklar grubu olan Access Now'un bir raporunun sonucunda ortaya çıktı. Bağımsız BT güvenlik uzmanları, 32 sayfalık rapordaki önemli mesajları gözden geçirdiler ve onayladılar. Şimdiye kadar patlayıcı yazılımın Türkiye'ye nasıl ulaştığı belli değil.”

almanya chp

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Almanya CHP adalet yürüyüşü virüs TELEFON

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