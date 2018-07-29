HABER

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 22:29 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Halk TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunurken Twitter'da "#MuharremİnceHalktvde" etiketi TT listesinde birinci sırada yer aldı. Dakikalar sonra Kılıçdaroğlu'nun destekleyenler de "#HalkınUmuduKılıçdaroğlu" etiket açtı. Kılıçdaroğlu'nun etiketi de ikinci sırada kendine yer buldu.

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

CHP'de kurultay tartışmaları alevlenirken Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında açılan "#MuharremİnceHalktvde" TT listesinde birinci sıraya yerleşti.

KILIÇDAROĞLU TARAFTARLARI DA TT LİSTESİNDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri de aynı saatlerde sosyal medyada etiket çalışması başlattı. " #HalkınUmuduKılıçdaroğlu" etiketi de TT listesinde ikinci sırada yer aldı.

gundem

Mevcut yönetimi destekleyenler tarafından başlatılan #HalkınUmuduKılıçdaroğlu etiketi Twitter'da ikinci sıraya yerleşti.

Birinci sırada ise #MuharremİnceHalktvde etiketi bulunuyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesiMilli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Kılıçdaroğlu CHP'lilerin Twitter yarışı

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.