CHP Meclis Başkanı adaylığı başvurusunu yaptı

Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)- CHP'nin TBMM Başkan Adayı Erdoğan Toprak ve CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay, başkanlık adaylığı için TBMM Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulundu.
CHP'nin TBMM Başkan Adayı Erdoğan Toprak ve CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin AIltay, başkanlık adaylığı için TBMM Genel Sekreterliğine başvuru dilekçesini verdi.
Kendisini bu göreve layık gören CHP yönetimine teşekkür eden Erdoğan Toprak Türkiye'nin ağır bir süreçten geçtiğini söyledi. Türkiye'nin sorunlarını çözeceği yerin parlamento olduğunu vurgulayan Erdoğan Toprak şöyle konuştu:
"Türkiye çok ağır bir süreçten geçiyor. Çok ağır meseleleri var. Türkiye meselelerini çözeceği mabet burasıdır. Önünün açılacağı yer burasıdır. İnsan hakları, dış politika, ekonomi, toplumsal barış sorunu var. Bunların hepsinin çözümünde yasamanın temel büyük görevleri var. Yasamayı yok kabul ederek Türkiye'nin önündeki meseleleri açamayız. Türkiye'nin her yerinden buraya gelmiş 600 milletvekili Türkiye'nin sorunlarının en iyi bilen kişilerdir. Onlarla beraber uzlaşı içinde parti ayrımı yapmadan Türkiye'nin mesellerine çözüm üreterek bu parlamentodan çıkaracağız. Bu parlamentoyu bir gölge altında bırakmamalıyız. Türkiye'de kanunlar çıkarken bir yerden gelen kanun değil hangi kesimi ilgilendiriyorsa o kesimlerin görüşlerini burada komisyonlara, yamayama yansımasını sağlayacağız. Bir ülkenin meclisi güçlüyse o ülke güçlüdür. Meclisi saygınsa o ülke saygın bir devlettir. Buraya Türkiye'nin en genç parlamenteri olarak geldim. Bugün bu Meclisin başkanlığına adayım. Birçok devlet kademesinde bulundum. İki Engin'in arasında niyet tutuyorum. İnşallah bu görevi yarım TBMM bana tevcih eder benden başarıyla bu görevi yaparım."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-CHP'nin adayık için gelmesi
-Açıklamalar
Haber-Kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)
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