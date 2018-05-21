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CHP Milletvekili Eren Erdem yurt dışına çıkamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan CHP Milletvekili Eren Erdem'in Almanya'ya gitmesine izin verilmedi

İSTANBUL (AA) - CHP Milletvekili Eren Erdem, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı dolayısıyla Almanya'ya gidemedi.

Erdem, eşi ve çocuğuyla Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi. Pasaport kontrolü sırasında yapılan inceleme sonucunda Erdem'e, hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konulan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu söylendi.

Bunun üzerine Erdem'in Almanya'ya gitmesine izin verilmedi. Eren Erdem'in eşi ve çocuğunun Almanya'ya gittiği öğrenildi.

Eren Erdem, Twitter paylaşımında, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını, önceden planladıkları rutin bir seyahate çıkarken öğrendiğini belirterek, "Benim pasaportumda tonlarca giriş çıkış mührü var. Ben 3 yıldır yargılanıyorum. Bu davalar yeni değil. Dokunulmazlığı kalkan herkes cezaevine girebilir. Yurt dışı çıkış yasağı ilk defa konulmuyor." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Mahkeme, adli kontrol hükümleri kapsamında Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

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