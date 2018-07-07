HABER

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, 2 kez milletvekili yeminini yanlış okuyunca tekrar tekrar kürsüye çağırıldı. Göz rahatsızlığı olduğunu belirten Ünsal, CHP'li diğer vekillerin büyük harflerle yazılı bir metin vermesi üzerine, dördüncü denemesinde milletvekili yeminini edebildi.

  1. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'da toplandı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

EKSİK YEMİN ETTİ

Yemin etmek için kürsüye çıkan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın yemin metnini eksik okuması üzerine, geçici Meclis Başkanı Yılmaz, Ünsal'ı tekrar okuması yönünde uyardı.

CHP'LİLER BÜYÜK YAZILI YEMİN GETİRDİ

Sonraki iki denemesinde de tam olarak yemin edemeyen Yılmaz'ın göz rahatsızlığı olduğunu belirtmesi üzerine yardımına diğer CHP'li vekiller koştu. Yılmaz, CHP'li milletvekillerince kendisine ulaştırılan ve büyük harflerle yazılı olan metni okuyarak yemin etti.

DÖRDÜNCÜ SEFERDE YEMİN EDEBİLDİ

Salonda bulunan bazı milletvekilleri, dördüncü denemede yemin edebilen Yılmaz'ı alkışladı.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Eskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşüEskişehir'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü
Bodrum'da bir Hint masalıBodrum'da bir Hint masalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Milletvekili yemin töreni CHP SERVET ÜNSAL yemin dördüncü seferde

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!

CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

HDP'den TBMM'de yemin töreni öncesi tepki çeken eylem! Pervin Buldan, Sezai Temel ve HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'ndan sonra salona girdi!

HDP'den TBMM'de yemin töreni öncesi tepki çeken eylem! Pervin Buldan, Sezai Temel ve HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'ndan sonra salona girdi!

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

HDP'li Mehmet Ali Aslan, Corolla’sıyla Meclis’e geldi

Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu

Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Son dakika! TBMM'de yemin töreni başladı

Son dakika! TBMM'de yemin töreni başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.