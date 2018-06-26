CHP Milletvekili Tanal hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, sosyal medya hesabından AK Parti ve Şanlıurfalılara hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sağlam, avukatlarıyla Şanlıurfa Adliyesine giderek, Tanal hakkındaki şikayet dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
Sağlam, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tanal'ın 24 Haziran'daki seçimin sonuçlarını hazmedemediğini savundu.
Tanal'ın resmi sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu öne süren Sağlam, şunları söyledi:
"CHP milletvekili ve sözde Urfalı Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarını hazmedememiştir. Hazımsızlık öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, bu sefer de resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla bu sonuçların 'Millete müstahak' olduğundan bahsetmiştir."
Sağlam, Tanal'ın paylaşımlarında bazı çirkin ifadelere de yer verdiğini ileri sürerek, bu ifadelerle başta Şanlıurfalılar olmak üzere AK Parti'ye oy verenlere hakaret edildiğini savundu.
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