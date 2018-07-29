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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 07:35 | Son Güncelleme

CHP'li vekilden şeker fabrikalarıyla ilgili gündem yaratacak bir iddia geldi. 1 haftada iki farklı oranda iskontolu şeker satışı yapıldığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bununla bazı tüccarlar büyük rantlar elde etti” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, satışa çıkarılan şeker fabrikalarıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Gürer, 1 hafta içinde iki farklı oranda iskontolu şeker satışı yapıldığını belirterek, “Bununla bazı tüccarlar zarar ettirilirken bazıları da büyük rantlar elde etti” dedi. “Şeker fabrikalarında neler oluyor” diye soran Gürer, iki farklı indirimli satıştan bazı alıcılara ayrım yapıldığını savundu.

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YÜZDE 2 İSKONTO YAPILDI

CHP'li Gürer, şeker fabrikalarının 19-23 Temmuz tarihleri arasında önceden para yatıran tacirlere yüzde 2 oranında iskonto yapılacağını duyurduğunu anımsatarak, “Şeker fabrikası bu tarihler arasında şeker alımı yapanlar için cari satış fiyatı olan KDV hariç 3.07 TL/kg'den yüzde 2 indirimli olarak KDV hariç 3.01/TL kg üzerinden satış yaptı. Alıcılar da fabrikaya önceden para yatırarak şeker satın aldı. Ancak yüklü miktarlarda şeker alanlar paralarını yatırmalarına rağmen, fabrikadan şekerlerini teslim almadılar. Bazı alıcılar ise paralarını yatırdıktan sonra şekerlerini fabrikadan teslim aldılar” dedi.

“AYRIMCILIK YAPTILAR”

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, bunun altında yatan nedenlerin belirlenmesi gerektiğöni vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

“Önce yüzde 2 oranında iskonto yapılacağı duyuruldu. Bu iskonto üzerinden şeker satın alan bazı tüccarlar paralarını yatırıp şekerini teslim aldı. Ancak paralarını yatırıp, şekerlerini teslim almayanlar uygulamadan yararlanırken, parasını yatırıp şekerlerini teslim alanların bu indirimden yararlanamaması tartışmalara neden oldu. Parasını yatırdığı halde şekerini teslim almayanlar ikinci bir indirim alırken parasını yatıranların bu uygulamadan yararlanamaması mağduriyet yarattı. Bunun nedeni açıklanmalıdır.”

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