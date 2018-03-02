CHP'nin 2019 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı kim? Ahmet Hakan duyurdu

Saadet Partisi'nin muhafazakâr parti olarak önemine dikkat çeken Hakan, partinin oy oranının ve kapsamının 2019 seçimi için çok önemli olduğunu aktardı. Ahmet Hakan, köşesinde ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan Cumhurbaşkanı adayını açıklayarak yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP, HALUK KOÇ'U ADAY YAPACAKMIŞ

CHP Parti Meclisi’nde ciddi ciddi konuşmuşlar.

“Cumhurbaşkanı adayı olarak Haluk Koç’u gösterelim” falan demişler.

Var ya...

CHP hakikaten de eğer Haluk Koç’u aday gösterirse...

Ve başkanlık seçimi ikinci tura kalırsa...

Meral Akşener, ikinci turda en yüksek oyu alan aday olur."

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