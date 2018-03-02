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CHP'nin 2019 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı kim? Ahmet Hakan duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 07:28 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Saadet de tıpkı Milli Selamet gibi anahtar parti oldu" başlıklı yazısında 2019 seçimleri için Saadet Partisi'nin AK Parti ve MHP tarafından istendiğini belirterek, ittifak dışında başka bir muhafazakar parti istenmediğini yazdı.

CHP'nin 2019 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı kim? Ahmet Hakan duyurdu

Saadet Partisi'nin muhafazakâr parti olarak önemine dikkat çeken Hakan, partinin oy oranının ve kapsamının 2019 seçimi için çok önemli olduğunu aktardı. Ahmet Hakan, köşesinde ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan Cumhurbaşkanı adayını açıklayarak yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP, HALUK KOÇ'U ADAY YAPACAKMIŞ

CHP Parti Meclisi’nde ciddi ciddi konuşmuşlar.

“Cumhurbaşkanı adayı olarak Haluk Koç’u gösterelim” falan demişler.

Var ya...

CHP hakikaten de eğer Haluk Koç’u aday gösterirse...

Ve başkanlık seçimi ikinci tura kalırsa...

Meral Akşener, ikinci turda en yüksek oyu alan aday olur."

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