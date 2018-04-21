CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, CHP'nin "Savrukluk, dağınıklık ve başıbozukluk" içinde olduğunu söyleyerek, CHP'nin durumu karşısında "AK Partililer hayatlarının en keyifli kahkahalarını dedi. Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Herkes partinin üst üste yapacağı toplantılarla, kılı kırk yararak, ortak aklı çalıştırarak bir aday belirlemesini beklerken…
CHP'de şunlar oluyor:
— Partinin Genel Başkan Yardımcısı, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım" diye ortaya çıkıyor.
— Adı sanı duyulmamış bir milletvekili, "Ben de adayım" diye açıklama yapıp adını sanını duyurmaya çalışıyor.
Ve CHP'nin bu perişan hali karşısında…
— AK Partililer, hayatlarının en keyifli kahkahalarını atıyorlar.
— CHP'liler ise "Bizim parti galiba bizimle kafa buluyorlar" diyerek tırnak yiyorlar."
24 Haziran seçimi için bomba kulis! Muhalifler yeni formül arıyor
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!
Abdullah Gül'ün zor kararı!
ABD Başkanı Donald Trump'tan jet Kuzey Kore açıklaması
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Dünyanın en zengin adamıydı! Serveti dudak uçuklattı
Tıp dünyasını sarsacak iddia: Yüzlerce çocuğu öldürdü!
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Okuyucu Yorumları 17 yorum