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CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 08:26 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı?' başlıklı yazısında CHP'nin gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Doğru dürüst bir aday" çıkarmasının mümkün gözükmediğini söyledi.

Ahmet Hakan, CHP'nin "Savrukluk, dağınıklık ve başıbozukluk" içinde olduğunu söyleyerek, CHP'nin durumu karşısında "AK Partililer hayatlarının en keyifli kahkahalarını dedi. Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes partinin üst üste yapacağı toplantılarla, kılı kırk yararak, ortak aklı çalıştırarak bir aday belirlemesini beklerken…

CHP'de şunlar oluyor:

— Partinin Genel Başkan Yardımcısı, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım" diye ortaya çıkıyor.

— Adı sanı duyulmamış bir milletvekili, "Ben de adayım" diye açıklama yapıp adını sanını duyurmaya çalışıyor.

Ve CHP'nin bu perişan hali karşısında…

— AK Partililer, hayatlarının en keyifli kahkahalarını atıyorlar.

— CHP'liler ise "Bizim parti galiba bizimle kafa buluyorlar" diyerek tırnak yiyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Hakan erken seçim 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Kemal herkesi güldürdü yine.Böyle muhalefete can kurban.
ahmet hakan bazen diyorum provokatörmüsün bazen diyorum liboşmusun ama sana diyeceğim son söz merak etme son gülen iyi güler !
İnsanlar bu kaostan nasıl kurtulabiliriz diye çare arıyor, Ahmet Hakan dalga geçiyor!
Ben de adayım bilginiz olsun:))
Doğru düzgün aday Sayın İlhan KESİCİ.
Kendini de bitirdin gazeteyi de.Tam bir yalaka oldun okunmuyorsun artık.Defol git artık o gazeteden...
Er meydanına halkın karşısını çıkıyorsun Ayağında kıspet yok !! Böyle güreşmi olur ?
Kılıçtar,korkudan aday olamaz, çünkü hem cumhurbaşkanı adayı hem milletvekili adayı olamıyor.Yani Kılıçtar c.başkanı adayı olupta kaybederse meclise de giremez.
Ahmet Hakan sizinde eleştirmediniz konuyok demokrasiyi savunuyoruz diye yaygara yapıyonuz nekadar fazla aday çıkarsa okadar demokratik olur bir aday çıkaracakları belli ama insanlar fikirlerini açıklaya biliyolar bence güzelbirşey bu chp li değilim ama savundukları fikirler yönünden doğalbir durum
... Ya kardesim yapin ABDÜLLATIF ŞENER i aday, herkes versin oyu, bu is bukadar basit. AKP haric tum partili seçmenlerin iyunu alır wallaha. Gecen sefer Ekmeleddin in yerine koysaydiniz Abdüllatif Şenee i yiene kazanabilirdiniz .. Muhalefetin ne zaman kafasi biraz çalışacak ki ?
Çok doğal 8 seçim kaybetmiş bir genel başkan Partisini ülkesini düşünseydi koltuğunu yeri geldiğinde bırakmasını bilirdi Devlet adamı olmak....
ana muhalefet lideri il il gezip cehape türkiye'nin tek partisidir diyor, ben de tek liderim, şöyle yapıcam böyle yapıcam şunu yapıcam vs vs diye vaatler veriyor oy istiyor ama ne hikmetse o oy isteyen kişi kendine güvenip aday olmuyor. :) kendine güvenmiyorsun ama partiden de gitmiyorsun. :) kimi aday gösteriyorsan partinin genel başkanı da o olsaydı da başkan adayı arama telaşın olmasaydı en azından madara olmazdın :)
her yerde gezip şunu bunu yapıcam bana oy verin diye naralar atıyosun. ama ben başkan adayı olamam diyosun. o partiden ne işin var aga? kimi aday gösteriyorsan bence partinin genel başkanı da o olmalı. rezil bir durum :) layığınızı buluyorsunuz her defasında. tabloya bak. ingiltere şu an dese ki k.k aday olmalı. yemin ederim 2.dk sürmez adaylığı..
Koskoca chp,ana muhalefet, kendi içinden aday çıkaramıyor :))))))))
chp topyekün hdpye gecmeli artık
Başlık resmen terbiyesizce atılmış
Bu seçimin kazananın da, kaybedenin de CHP değil, demokrasi olacağını, ne zaman anlayacağız ? sıra kendimize geldiğinde ise ne yazık ki çok geç olmuş olacak !
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