CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, CHP'nin "Savrukluk, dağınıklık ve başıbozukluk" içinde olduğunu söyleyerek, CHP'nin durumu karşısında "AK Partililer hayatlarının en keyifli kahkahalarını dedi. Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes partinin üst üste yapacağı toplantılarla, kılı kırk yararak, ortak aklı çalıştırarak bir aday belirlemesini beklerken…

CHP'de şunlar oluyor:

— Partinin Genel Başkan Yardımcısı, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım" diye ortaya çıkıyor.

— Adı sanı duyulmamış bir milletvekili, "Ben de adayım" diye açıklama yapıp adını sanını duyurmaya çalışıyor.

Ve CHP'nin bu perişan hali karşısında…

— AK Partililer, hayatlarının en keyifli kahkahalarını atıyorlar.

— CHP'liler ise "Bizim parti galiba bizimle kafa buluyorlar" diyerek tırnak yiyorlar."

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