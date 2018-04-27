CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Tezcan, 24 Haziran seçimleri öncesi muhalefet partilerinin adayları üzerinden sürdürülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı. Tezcan, "Önümüzdeki hafta içerisinde güzel haberler vereceğiz" dedi.

Basın toplantısı esnasında kendisini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan bir kişi, "Adayım ve mağdurum" diyerek Tezcan'ın üzerine yürüdü. Kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Olay esnasında güvenlik görevlileri protestocuyu dışarı çıkardı



