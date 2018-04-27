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CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 12:08 | Son Güncelleme

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi. Tezcan, açıklama yaptığı sırada kendisini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan biri 'Mağdurum' diyerek Tezcan'ın üzerine yürüdü.

Tezcan, 24 Haziran seçimleri öncesi muhalefet partilerinin adayları üzerinden sürdürülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı. Tezcan, "Önümüzdeki hafta içerisinde güzel haberler vereceğiz" dedi.

Basın toplantısı esnasında kendisini CHP İlçe Başkanı olarak tanıtan bir kişi, "Adayım ve mağdurum" diyerek Tezcan'ın üzerine yürüdü. Kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Olay esnasında güvenlik görevlileri protestocuyu dışarı çıkardı

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CHP Bülent Tezcan 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Bu olayların CHP'de ceryan etmesine alıştık artık. Daha kendi kendini yönetebilme kabiliyetine sahip olmayan bir parti, nasıl ülke yönetecek; bunu Mynet okurlarının takdirine bırakıyorum.
akp den kaç para altın diye sorarlar o kişiye.
Bukadar kolaya kaçmayın birazda öz eleştiri yapalım.
Kesin akp nin kumpası dır
Hep kolaya kaçıp birilerini suçluyorsunuz oysaki sorun yönetimde daha kendi içinden bir aday çıkaramayan bir Chp yönetimi var ortada.
bunu da akpye bağlarlar
kedidir o kedi.
chp li olsa böyle bir şey yapmaz..çünkü bu hareketi chp ye zarar..paralı siyasetaskeri belli
KOSKOCA CHP İŞTE ADIYIMIZ BİZ BU ÜLKEYİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DAHA İYİ YÖNETİRİZ DİYEMİYOR PARTİDE ADAM YOK HALA MİLLETE MASAL ANLATIYORLAR. MERAKLA BEKLİYORUM İKİNCİ EKMELETTİN KİM OLACAK???
ahahahahahahah :D yav bir işiniz de rast gitsin be :D daha kendi ilçe başkanına sahip çıkamayan memlekete mi sahip çıkacak? ahahahahaha
demokratik ortam örnekleri
iktidarı ayakta tutmak için görevli bir parti bence . muhalif görünen stepne
Yanlış aday çıkarsa bukadar gecikirse partililerde geriliyor tabii.
inadına hdp
Zavallılar.. Acizler.. CHP yi bu şekilde sindirip sus-tu-ra-ma-ya-cak-sı-nız ! Bunu kafanıza sokun. Bu olayın açık bir provokasyon olduğu belli.. Hedef gösterenlerde belli. Sonunuz geldi.
Partililer ne yapsın daha aday çıkmamış çıkacak aday muhtemelen Chp'li değil.
Partilileri çıldırttınız neolacak yok Gül,yok ilhan gezici,yok Akşener olacağı bu.
Tabanıyla örtüşmeyen partiler yıkılacak az kaldı. Türkiye de insanlar artık iyi kötü ayrımını netleştiriyor ülkemiz oynanan tüm oyunları bozacak alet olanları bertaraf edecektir.
Gerginliği yaratanların kim olduğunu, arkasında hangi zavallıların olduğunu bilmeyen var mı ? Bu yaptıkları yanlarına kar mı kalacak sanıyorlar !
hep birbirlerine saldırıyor sonrada candaş basınları spekülasyon yapıyor kimine heykel yaptırmış kimine bayrak parasını vermemişler adamlar saldırıncada spekülatif haberler yiyin birbirinizi
Gerginliği yaratmlanın kim olduğunu, arkasında hangi zavallıların olduğunu bilmeyen var mı ? Bu yaptıkları yanlarına kar mı kalacak !
Partililer sadece Chp'li bir aday istiyor bir ekmeleddin vakasını daha yaşamak istemiyor bukadar basit.
Gerginliği yaratanların kim olduğunu, arkasında hangi zavallıların olduğunu bilmeyen var mı ? Bu yaptıkları yanlarına kar mı kalacak !
pişmiş kelle gibi siritip duruyor adam.
yiyin birbirinizi
İŞTE CHP BU, HERZAMANKİ HALLERİ. KENDİ İÇİNDEKİ SORUNLARI ÇÖZEMEYENLER MEMLEKETİN SORUNLARINI NASIL ÇÖZERLER.
korktun muuuu tezcaaannnn
daha kendi icindekilerine çözüm bulamayan bir parti nasılsın o turkiye ye bir çözüm bulacakmis.milleti kandirin ancak.hala bir adayiniz bile yok.neden kapalı kapılar ardında bir aday arıyorsunuz.halktan saklanarak bir aday çıkartmaya çalışıyorsunuz.sıkıysa bay kemal aday olsun.ondan iyi bir adayıniz varsa onu chp başına neden getirip kemali gondermiyorsunuz.bu aynı şu örneğe benziyor.evlendim ama karımı göremiyorum.boşuna uğraşmayın.türk milleti ne olduğunu biliyor.
Zavallılar.. Aciz yaratıklar ! Bunlar son çırpınışlarınız..sonunuz geldi.. Bu provokasyonun arkasındaki güçlerin kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yaptıklarınız asla yaniniza kar kalmayacak bunu da bilin.. .
Şu rezalete bakın. Chp Atatürk'ün partisiydi şunun bunun partisi olmuş. Atatürk'ün makamını pislediniz.
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