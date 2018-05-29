CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Artvin’de partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

İnce’nin mitinginden satır başları şu şekilde;

ERDOĞAN’A FETÖ YANITI



“FETÖ’nün istediklerini rektör yapmadı mı? Ne istedinizde verdik demedi mi? Peki size soruyorum sizin her istediğinizi verdi mi? FETÖ ile ortakken kardeşken Türkiye’ye birlikte ihanet ederlerken gayet iyilerdi. Ne zaman FETÖ bunlara ihanet etti. O zaman kardeş kavgası başladı. FETÖ’üler bunlara hırsız, bunlar FETÖ’cülere darbeci diyor.”

"SENDEN KORKACAK HALİM YOK"



“Şimdi masal anlatıyor bana. Senden korkacak halim yok. Doğruları söylemeyi devam edeceğiz. Bunlar yakında İnce hastalığa tutulur. Telaş içindeler.”

“KUANTUM SÖZÜNÜ SİZDEN DUYDUM”



“Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. İlk tayinim burada İmam Hatip okuluydu. Az önce eski okuluma uğradım. Öğrencilerimden birisi dedi ki: “İlk kez kuantum sözcüğünü sizden duydum.”

“İmam Hatipteki çocuklar benim çocuklarım. Bir baba evlatları arasında nasıl ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da okulları arasında ayrım yapmaz. Fen lisesindekiler de imam hatiptekiler de benim evlatlarım”