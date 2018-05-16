CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Fatih Portakal 'ın sunduğu FOX Ana Haber’den hemen sonra canlı yayınla izleyiciyle buluşan 'Liderler FOX’ta'nın bu akşam ilk programına CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuk oldu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu. İşte Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları:
"KAVGA ETMEYEN BİR CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"
"Parlemantoda 16 yıldır milletvekilliği yapan 7 kişiden birisiyim. Daha insanlara dokunan daha sıcak birisi olmak istiyorum. Bağırmayan bir cumhurbaşkanı, kavga etmeyen bir cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Bu gerekçeyle de kravat takmıyorum. Seçildiğimde yemin törenine kravatla geleceğim.
"SEÇİLİRSEM APARTMAN DAİRESİNDE OTURURUM"
Sarayda oturmayacağım. Belki kendi evimde otururum. Ben kendi evime daha doyamadım ki. Aparman dairesinde otururum. Hiç tepeden bakmadan, trafiği çok aksatmadan, 300-500 güvenlik görevlisiyle gezmeden kendi evimde otururum.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ASLA ADAY OLMAM"
Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık edemem. Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkan gel danışmanım ol derse olurum. Ama asla karşısına aday olmam. Ben vefalı bir insanım. Kendisine böyle bir yarışa asla girmem. Ben yarın kendimi değil kendimden başka birini de destekleyebilirim ama ben karşı karşıya gelmem kendisiyle. Bir insanın, bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı.
"TÜRKİYE ŞU ANDA BİZZAT AYM TARAFINDAN RAFA KALDIRILMIŞ DURUMDA"
Türkiye'de şu anda bizzet AYM tarafından rafa alınmış durumda. Şu anda bir kişinin sınırları var sadece. Ben 2002 yılından beri Meclis'teyim. Bugün Türkiye'de yargı, yasama, yürütmeyi tek başına kontrol eden birti var. Üniversite bölünsün diyor, bölünüyor. Türkiye'de kurallar işmeiyor. Böyle bir durumda cumhurbaşkanı olacağım. Ben çok büyük bir zorlukla karşı karşıyayım. Kuralları doğru koyarsak işin içinden çıkabiliriz. 81 milyonun bütçesinin bir cumhurbaşkanı tek başına karar verebilitor. Ben bu yetkiyi kullanmayacağım. Ben bu yetkiyi Meclis'e geri vereceğim. Yargıyla ilgili yetkikleri de kullanmayacağım. Bizde yüksek yargı yetkilileri iliklemesi kolay olsun diye çıtçıtlı cübbe yaptuıracaklar nerdeyse..
"BİR ONARIM SÜRESİ GEREKECEK"
Bir onarım süreci gerekebilir. Onarım sürecinde hesap vermekten kaçılmamalı."
"ÖRTÜLÜ ÖDENEK KULLANMAYA MECBURUM"
Örtülü ödenek kullanmaya mecburum. Peki ben örtülü ödenek kullanırken AK Partili bir milletvekiline neden hesap vermeyeyim. Kurarsınız komisyonu gösterirsiniz, sonra imha edersiniz. Demokrasi bir hesap verme rejimi diyorsanız yaparsınız bunu. Sayın Erdoğan bu konuda kimseye hesap vermiyor. Bakanların bilgisi yok.
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