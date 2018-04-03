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CHP'nin Erdoğan'a yönelik 'kamuflajlı ziyaret' tepkisine AK Parti'den flaş yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 08:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır karakolunu ziyaret etmesini "Cumhurbaşkanlığı, şımarıklık makamı değildir. Afrin harekatının başarısına gölge düşürmeyin" sözleriyle eleştirdi. CHP'nin eleştirilerine, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yanıt verdi: CHP'nin rahatsızlığını, eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz.

CHP'nin Erdoğan'a yönelik 'kamuflajlı ziyaret' tepkisine AK Parti'den flaş yanıt

Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Hatay'a sanatçılarla birlikte moral ziyaretinde askeri üniforması giymesini eleştirdi. Tezcan, "Son hafta ilginç bir şımarık ile karşı karşıyayız. Afrin Harekatı’nı ilk gününden itibaren sınır güvenliği için önemli ve destekliyoruz dedik. Son dönemdeki açıklamalara bakıyoruz görüyoruz ki; bu harekat, bir sınır güvenliği harekatı mı, yoksa siyaset ve ticaret aracı haline mi getirilmiş? Anlamakta zorlanıyoruz. Erdoğan, çıkmış partisindeki metal yorgunluğun bu harekat ile kalktığını söylüyor. Bu sözden utanmak gerekir. Şehitlerimiz senin partindeki metal yorgunluğunu kaldırmak için mi yoksa bu vatan için mi can verdiler? Sen şehadeti bu kadar siyasi nezaketsizlik ile ayaklar altına nasıl alıyorsun?

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Danışmanı çıkmış, 'şehitlerimiz oldu ama oradaki imar, inşaat işlerini yapacağız diyor.' Bir ihale şartnameleri eksik. Müteahhitlik mi yoksa vatan koruma peşinde miydiniz? Ayıp şehitlerin kanına ayıp. Bütün bunlar olmamış gibi dün de bir üniformalı AK Parti Genel Başkanı. TSK üniforması hak edilince giyilir. Asker üniforması hak edilince giyilir. Cumhurbaşkanlığı makamı şımarıklık makamı değil. Davul zurna çalarak gidip Afrin Harekatı’nda şımarık ve TSK’nın vakarına yakışmayan ciddiyetsiz tutumların yeri değildir orası. Şehitlerin kanının aktığı yerdir orası. Orası temsili askeri üniformalarla ile şov yapılacak yer değildir. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, herkese, bu tiyatro sahnesinin parçası olan Genel Kurmay Başkanı’na diyoruz ki; bir an önce TSK’nın vakar ve ciddiyetine uygun davranmaya yönelin Afrin Harekatı’nın başarısına gölge düşürmeyin" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN RAHATSIZLIĞINI, ESKİ TÜRKİYE'NİN BİR HASTALIĞI OLARAK GÖRÜYORUZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yanıt verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin emrinde olduğunun altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin emrinde olduğu gibi bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar veriyor. Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden Cumhuriyet Halk Partisi neden rahatsız? Cumhuriyet Halk Partisi darbeci bir akılla hala devletin ve devletin kurumlarının, devletin emniyetinin, yargısının, devletin ordusunun tabii ki devletin kendi iç işleyişi içerisinde milletin iradesi dışında bir irade tarafından mı ordunun yönetileceğini düşünüyor ki sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bağımsız bir güçmüş gibi bir dil kullanıyorlar. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin duyduğu rahatsızlığı, bazı kesimlerin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak biz görüyoruz."

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ah kemal yıne kıskanmıs baskanı sen gıt kumda oyna anlamassın sen bu ıslerı hadı canım
Ataturke özeniyorda. özendikçe batıyor. sen kim Ataturk kim.Ataturk bu ilkeyi kurtardı tek başına. sen onbeş yılda terörü bitiremedin.
Bir cümle yeter olanları anlamak için"Afrin harekatiyla Akp de ki metal yorgunluğu kalkmış oldu",peki o zaman şehitlerimiz Akp emelleri için mi şehit olmakta ya da RTE emelleri için mi şehit olmakta,bu birlik ve beraberligimize atılmış bir atom bombasidir.
pkk ağzı chp ağzı hani afrine GİRMEYİN diyordunuz ne oldu chp karalamayı iyi bilir eski alışkanlıkları ne yapıyorsunuz kur laf yalan iftira neden kamufilaş giymesinden rahatsız oluyorsunuz baş komutan kim reis
o kiyafeti giydin mi 19 sene ATATÜRK gibi cephelerde savaşacaksın düşmanlardan toprak kazanacaksin ve vatan yapacaksin adina TÜRKIYE CUMHURIYETI koyacaksin öyle emanet gibi durmuş üzerinde ayrica yakışmamış...
Allah sizin gibi milletvekillerini birdaha milletvekili olarak bu devlete nasip etmesin. Amerikanin Avrupanin yaltakçıları...
MHP liyim ama CHP sözcüsünün her dediğine katılıyorum devletin iyice cılkı çıktı
İLERİDE OLASI BÜYÜK BİR SAVAŞ İÇİN ALIŞTIRMA SANIRIM
Çok şükür herkesin aklı var.Herkes neyin ne olduğunu görüyor.
sadece Yunanlılar rahatsız olmuş zannediyorudum, bizim içerdeki ecnebiler daha çok kudurdu.
Herşeyi siyasete alet eden sağı da soluda bizlere zarar verdiğinin farkında değil. Birileri rol çalar kandırılır başımıza fetö sarar öbürü Atamızın emanetine sahip çıkamaz ekmelettin ekmelettin konuşur. Bi gidinde yurdum rahatlasın toplum düşmanı çıbanlar.
yeni Türkiye tosuncukların Türkiyesi hemi
3.tane SEHIT haberinin Gelsigi Gun MAKAM UCAGINDA ZURNAesliginde SARKI SOYLEYEN birisinden Daha NE BEKLIYORSUNUZ
yaaa cumhurbaşkanı başkomutan değilmi asker forması giydiğinde neden bu kadar zorlarına gidiyor anlamadım, haa tamam tamam bunların dediği galiba cumhurbaşkanı olmuş darbeci paşalar giyebilir. yeter artık gidin işinize gücünüze bakın kaç seçim kaybettiniz haddi hesabı yok bunları çözeceğinize halkı ikna edeceğinize nelerle uğraşıyorsunuz şapşallar
Seçim yaklaştıkça sanırım anketler de kötü geldiği için başkanlığa aday olanlar iyice kontrollerini kaybetti. Komik, yadırganan ve yakışmayan ne varsa yapılıyor. Korku dağları bekliyor. Aklınıza hayalinize gelmeyecek her kıyafeti görürseniz sakın şaşırmayın. Hırs insana neler yaptırıyor ibretle izlemekle yetinin...
1 Nisan şakaları ile gitmişlerdi tam bir felaket !!
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