CHP'nin karışması şart! Ahmet Hakan'dan olay yazı

Ahmet Hakan yazısında, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde AK Parti'nin kazanmasını, aldığı oyu beğenmemesine, en küçük bir oy kaybını bile büyük mesele edilmesine, seçimden sonra “nerede hata yaptık” sorusuna yanıt aranmasına, her iki kişiden birinin oyunu aldığı halde “Acaba şımardık mı? Acaba halktan uzaklaştık mı?” sorularını sormasına, siyasetin tek ve en etkili tılsımının oy olduğunu bilmesine, seferberlik halini, seçimin hemen ertesinde başlatmasına ve Martta yapılacak yerel seçime sanki yarın yapılacakmış gibi şimdiden hazırlanımasına bağladı.

CHP'nin kaybetmesini ise Ahmet Hakan, "Aldığı oyu hep beğeniyor ve hep kabulleniyor. En büyük oy kayıplarını bile hiç mesele etmiyor. “Nerede hata yaptık” sorusunu sormaya bile tenezzül etmiyor. “Acaba neyi doğru yapamadık? Acaba halk bize neden oy vermedi” türü soruları sormak aklının ucundan bile geçmiyor. Siyasette oyun öneminin hâlâ farkına varabilmiş değil. Seferberlik başlatmak, ancak seçime bir ay kala aklına geliyor. Sanki martta yerel seçim falan yapılmayacakmış gibi davranıyor" şeklinde yorumladı.