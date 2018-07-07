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CHP'nin karışması şart! Ahmet Hakan'dan olay yazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 08:53 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "AK Parti niye kazanıyor CHP niye kaybediyor" başlıklı yazısında 24 Haziran seçimleri sonrası CHP'nin tutumunu eleştirdi. CHP'nin seçimi kaybetmesine rağmen, oy kayıplarını mesele etmediğini belirten Hakan, "Siyasette oyun öneminin hâlâ farkına varabilmiş değil. Sanki martta yerel seçim falan yapılmayacakmış gibi davranıyor" ifadesini kullandı. CHP'nin içinin mutlaka karışması gerektiğini yazısında aktaran Hakan, "Eğer CHP’nin içi karışmazsa... Her şey aynı kalır" dedi.

CHP'nin karışması şart! Ahmet Hakan'dan olay yazı

Ahmet Hakan yazısında, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde AK Parti'nin kazanmasını, aldığı oyu beğenmemesine, en küçük bir oy kaybını bile büyük mesele edilmesine, seçimden sonra “nerede hata yaptık” sorusuna yanıt aranmasına, her iki kişiden birinin oyunu aldığı halde “Acaba şımardık mı? Acaba halktan uzaklaştık mı?” sorularını sormasına, siyasetin tek ve en etkili tılsımının oy olduğunu bilmesine, seferberlik halini, seçimin hemen ertesinde başlatmasına ve Martta yapılacak yerel seçime sanki yarın yapılacakmış gibi şimdiden hazırlanımasına bağladı.

CHP'nin kaybetmesini ise Ahmet Hakan, "Aldığı oyu hep beğeniyor ve hep kabulleniyor. En büyük oy kayıplarını bile hiç mesele etmiyor. “Nerede hata yaptık” sorusunu sormaya bile tenezzül etmiyor. “Acaba neyi doğru yapamadık? Acaba halk bize neden oy vermedi” türü soruları sormak aklının ucundan bile geçmiyor. Siyasette oyun öneminin hâlâ farkına varabilmiş değil. Seferberlik başlatmak, ancak seçime bir ay kala aklına geliyor. Sanki martta yerel seçim falan yapılmayacakmış gibi davranıyor" şeklinde yorumladı.

"CHP'NİN MUTLAKA KARIŞMASI ŞART"

"CHP'nin içinin mutlaka karışması gerekiyor" diye yazan Hakan, yazısının devamında, "Eğer CHP’nin içi karışmazsa... Her şey aynı kalır. Eğer CHP’de her şey aynı kalırsa... Yine aynı neticeyi alır. Eğer CHP, yine aynı neticeyi alırsa... Partide karışacak bir iç bile kalmaz. İşte bu nedenle... CHP’nin içinin mutlaka ve hemen karışması şart! ALLAH HİÇ KİMSEYİ... ALLAH hiç kimseyi... Ama hiç kimseyi... CHP’nin aldığı yüzde 22’yi alabildiğine büyütmek, buna mukabil Muharrem İnce’nin aldığı yüzde 30’u da alabildiğine küçültmek zorunda kalan... CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın durumuna düşürmesin." ifadesini kullandı. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız

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