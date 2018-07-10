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CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

CHP’nin Meclis Başkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak olduğu öğrenildi.

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

Milliyet'tin haberine göre CHP'de Meclis Başkanı adayı olarak İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak gösterildi.

YARIN BAŞVURU YAPACAK

Toprak, yarın 11.00’de CHP Grup Başkanvekilleri ile birlikte TBMM Başkanlığı’na adaylık başvurusunu yapacak.

ERDOĞAN TOPRAK KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

Erdoğan Toprak 1959'da Adana'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Gazel'dir.
Yönetici; Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur.

1983 yılında serbest ticaret ve iş hayatına başladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Üyeliği, Beşiktaş Genç İşadamları Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 3 dönem Bahçelievler Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. 57. Hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Toprak, evlidir.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cok ayip Deniz Baykal gibi bir usta varken:(
49-50 sonuç belli :)
Mhp aday çıkartır ise onun desteklenmesi daha stratejik olur.
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