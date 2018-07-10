CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

Milliyet'tin haberine göre CHP'de Meclis Başkanı adayı olarak İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak gösterildi.
Toprak, yarın 11.00’de CHP Grup Başkanvekilleri ile birlikte TBMM Başkanlığı’na adaylık başvurusunu yapacak.
Erdoğan Toprak 1959'da Adana'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Gazel'dir.
Yönetici; Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur.
1983 yılında serbest ticaret ve iş hayatına başladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Üyeliği, Beşiktaş Genç İşadamları Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 3 dönem Bahçelievler Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.
20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. 57. Hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır.
Orta düzeyde İngilizce bilen Toprak, evlidir.
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