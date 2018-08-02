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CHP önünde "işimi istiyorum" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki işinden geçen yıl çıkarıldığını belirten Mahir Kılıç, CHP Genel Merkezi önünde "işimi geri istiyorum" eylemi başlattı - Kılıç: - "CHP, hak, hukuk, adalet diyor. Adalet bunun neresinde?"

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki işinden geçen yıl çıkarıldığını söyleyen Mahir Kılıç, CHP Genel Merkezi önünde "işimi geri istiyorum" eylemi başlattı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine açtıkları kadro davası nedeniyle işlerine son verildiğini öne süren 200'ün üzerindeki işçiden biri olan Kılıç, işe dönüş için açlık grevi başlattı.

Yaklaşık 180 gün süren açlık grevinin ardından belediye ile protokol imzaladığını ve kendisine işe dönüş sözü verildiğini belirten Kılıç, iki ay geçmesine rağmen işine dönemediğini söyledi.

Sesini duyurabilmek için CHP Genel Merkezi önünde eylem başlatan Kılıç, hafta içi her gün 11.00-13.00 arasında bekleyişini sürdüreceğini ifade etti.

10 yaşında bir kızı olduğunu ve geçen ay bir bebeğinin dünyaya geldiğini anlatan Kılıç, "Hakkım olan işimi geri alıncaya kadar eylemime devam edeceğim. CHP sürekli olarak hak, hukuk, adalet diyor. Adalet bunun neresinde?" dedi.

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