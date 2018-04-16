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CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 20:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı, Ankara gezisi kapsamında Anıtkabir ziyaret etti.Ankara gezisi için Ortaca’dan hakaret eden 45 kişilik kafile öğlen saatlerinde Anıtkabir’e ulaştı.Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı, Ankara gezisi kapsamında Anıtkabir ziyaret etti.
Ankara gezisi için Ortaca’dan hakaret eden 45 kişilik kafile öğlen saatlerinde Anıtkabir’e ulaştı.
Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, deftere şunları; kaydetti; “Ulu önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca İlçe Örgütü olarak huzurunuzdayız. Biz Ortacalılar olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Devrimi’nin ve hukukun üstünlüğü ile adalet yüce değerini sonsuza dek sahiplendik. Ülkenin geçtiği bu karartma gecelerinden aydınlık bir geleceğe kavuşmamızın azim ve kararlığı için Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk Devrimleri’nin bekçisi olmaya devam edeceğiz. Biz Ortacalılar olarak huzurunuzda bir kez daha saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene.”
Ardından İsmet İnönü’nün mozolesine çelenk koyan heyet, rehber eşliğinde Anıtkarbir’i gezdi. Heyet, Kurtuluş Savaşı müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve Etnografya Müzesi’ni gezme imkanı buldu.
Törene; İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Mahir Öztürk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Zuhal Arslan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Umut Sivas, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

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CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

CHP Ortaca Ata’nın huzurunda
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CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

CHP Ortaca Ata’nın huzurunda
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CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

CHP Ortaca Ata’nın huzurunda
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CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

CHP Ortaca Ata’nın huzurunda
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CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

CHP Ortaca Ata’nın huzurunda
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CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

CHP Ortaca Ata’nın huzurunda
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CHP Ortaca Ata’nın huzurunda

CHP Ortaca Ata’nın huzurunda
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