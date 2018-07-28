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CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 04:57 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, CHP Genel Başkan adayı olarak önerilmek istediğini söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclis Üyesi Haluk Pekşen, Habertürk'te yayınlanan Gerçek Fikri Ne? programında Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.

"ADAY OLARAK ÖNERİLMEK İSTEYENLERDEN BİRİYİM"

Pekşen, CHP Genel Başkan adaylığı ile ilgili, "CHP'nin adaylık prosedürünü anlatayım. Bizim tüzüğümüzde ayay olunmuyor, aday önerilmek gibi usülümüz var. Ben aday olarak önerilmek isteyenlerden biriyim. Bu yeni bir şey değil uzun zamandan beri CHP'de toplumun beklentilerini karşılayamamak gibi bir algı oluşmaya başlamıştı." dedi.

Pekşen, "21. yüzyılın beklentileri ile CHP'nin devrimci kimliğinin örtüşmesi gerektiğini söylüyorum. Ülkede toplumun her kesiminde, herkesin ülkede bir çıkış beklentisi var. CHP bu kurumsal kimliğini günün beklentileri ile uyumlu hale getiren bir örgütlenme modeli ve programı uygulayarak Türkiye'yi 21. yüzyılda yeniden yapılandırabilir." ifadesini kullandı.

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"DEĞİŞİMİ CHP'NİN BİRİNCİ GÜNDEMİ HALİNE GETİREN KİŞİ BENİM"

Neden İnce'yi desteklemediği ve Kılıçdaroğlu ile yanayana olmadığı yönündeki soruya ilişkin Pekşen, "Genel başkanın da İnce'nin de değişim söylemini haklı karşılıyorum, itirazım yok. Değişim CHP'nin birinci gündemi haline geldi. Değişimi CHP'nin birinci gündemi haline getiren kişi benim. Bu gün CHP'nin Türkiye mevcut durumunu olduğu gibi kabul etmeli. Rejim değişmiştir. Sandıktaki sonuçlar ile değişmemiştir. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 51 ile değişen anayasaya halkın güveni oluşmaz. 24 Haziran seçimleri demokrasi adına yapılan en vahim seçimdir. Bu seçimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. " dedi.

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CHP Haluk Pekşen CHP iyice karıştı CHP Genel Başkan adayı

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