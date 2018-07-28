CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclis Üyesi Haluk Pekşen, Habertürk'te yayınlanan Gerçek Fikri Ne? programında Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.
Pekşen, CHP Genel Başkan adaylığı ile ilgili, "CHP'nin adaylık prosedürünü anlatayım. Bizim tüzüğümüzde ayay olunmuyor, aday önerilmek gibi usülümüz var. Ben aday olarak önerilmek isteyenlerden biriyim. Bu yeni bir şey değil uzun zamandan beri CHP'de toplumun beklentilerini karşılayamamak gibi bir algı oluşmaya başlamıştı." dedi.
Pekşen, "21. yüzyılın beklentileri ile CHP'nin devrimci kimliğinin örtüşmesi gerektiğini söylüyorum. Ülkede toplumun her kesiminde, herkesin ülkede bir çıkış beklentisi var. CHP bu kurumsal kimliğini günün beklentileri ile uyumlu hale getiren bir örgütlenme modeli ve programı uygulayarak Türkiye'yi 21. yüzyılda yeniden yapılandırabilir." ifadesini kullandı.
Neden İnce'yi desteklemediği ve Kılıçdaroğlu ile yanayana olmadığı yönündeki soruya ilişkin Pekşen, "Genel başkanın da İnce'nin de değişim söylemini haklı karşılıyorum, itirazım yok. Değişim CHP'nin birinci gündemi haline geldi. Değişimi CHP'nin birinci gündemi haline getiren kişi benim. Bu gün CHP'nin Türkiye mevcut durumunu olduğu gibi kabul etmeli. Rejim değişmiştir. Sandıktaki sonuçlar ile değişmemiştir. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 51 ile değişen anayasaya halkın güveni oluşmaz. 24 Haziran seçimleri demokrasi adına yapılan en vahim seçimdir. Bu seçimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. " dedi.
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