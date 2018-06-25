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CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri devam ettiği esnada CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuşması esnasında büyük bir gafa imza attı. Tezcan, Muharrem İnce yerine defalarca Recep Tayyip Erdoğan'ın adını telaffuz edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri devam ederken CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuşmasında Muharrem İnce yerine defalarca Recep Tayyip Erdoğan'ın adını telaffuz ederek büyük bir gafa imza attı.

"BİRİNCİ TURDA ERDOĞAN ALACAK"

Tezcan "Süreç böyle devam ederse seçim ikinci tura kalabilir. Bizim iddiamız birinci turda Erdoğan'ın seçimi alacağı yönündeydi. Hala iddiamız devam ediyor" dedi.

UYARIDAN SONRA SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Tezcan'ın yanındaki Muharrem Erkek ise, "Efendim Erdoğan değil İnce" diye uyardıktan sonra Bülent Tezcan "Şey İnce'nin" diye sözlerini düzeltti.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Tezcan CHP CHP Genel Merkezi Recep Tayyip Erdoğan

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