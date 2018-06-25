CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri devam ederken CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuşmasında Muharrem İnce yerine defalarca Recep Tayyip Erdoğan'ın adını telaffuz ederek büyük bir gafa imza attı.

"BİRİNCİ TURDA ERDOĞAN ALACAK"



Tezcan "Süreç böyle devam ederse seçim ikinci tura kalabilir. Bizim iddiamız birinci turda Erdoğan'ın seçimi alacağı yönündeydi. Hala iddiamız devam ediyor" dedi.

UYARIDAN SONRA SÖZLERİNİ DÜZELTTİ



Tezcan'ın yanındaki Muharrem Erkek ise, "Efendim Erdoğan değil İnce" diye uyardıktan sonra Bülent Tezcan "Şey İnce'nin" diye sözlerini düzeltti.

