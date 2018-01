CHP PM toplantısı

Demokrasiyi Türkiye'ye getiren bir parti olarak, demokrasiyi savunmalarının "namus borcu" olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, demokrasiyi her koşulda savunmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

"FETÖ ile mücadeleyse... OHAL yetkisi olmadan eğer siz, aradan aylar geçtikten sonra FETÖ ile hala mücadele edemediyseniz, sizin hükümetiniz, gücünüz tartışılır. FETÖ dediğiniz kimdir? Eğer siz devlet olarak, devletin bütün güçlerini kullanarak, aylar sonra bile hala FETÖ ile mücadele için OHAL'e sarılıyorsanız, bir eksiklik var bu işin içindeki FETÖ'yü en iyi bunlar bilirler, biz değil. Paralel yürüyorlardı, onlar söylediler. 'Ne istediniz de vermedik?' Ne istediklerini biliyorlardı, ne verdiklerini de biliyorlar. Her şeyi biliyorsun, ortada. Amaç ne? FETÖ ile mücadele değil muhalefetle mücedele. Amaç bu. Artık gün yüzüne çok açık, seçik çıktı."

CHP'nin dar bir çerçeveye, kendi arasında büyük tartışmalar varmış gibi bir alana hapsedilmek istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin bir kitle partisi olduğunu, toplumun her kesiminin sorunlarını namusluca dile getirdiğini söyledi.

Zeytine yüzde 15, çaya yüzde 17,5, süte yüzde 18,4, kaşar peynirine yüzde 18,8, beyaz peynire yüzde 19,6, tereyağına yüzde 42,6 ve domatese yüzde 71 zam geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret bin 404 liradan, bin 603 liraya çıktı. Bunlarda insaf var mı? Hani Türkiye büyümüştü? Hani Türkiye zengin ülkeydi? Hani köşeyi dönmüştü millet? Hani kişi başına gelir 10 bin doları aşmıştı, nerede bu rakamlar? Fakire, fukaraya, işçiye gelince para yok. Yandaşa gelince her şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Her devletin terör ve terör örgütleriyle mücadelesinin evrensel bir hak olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasında yanlışların bulunduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, diplomasinin zorlanarak bir uzlaşma sağlanması, hava desteğinin gerçekleşmesi durumunda sorunun büyük ölçüde aşılabileceğine işaret ederek, aksi halde sorunun giderek büyüyeceğini, Türkiye'ye maliyetinin ağır olacağını söyledi.

- Kaftancıoğlu PM ile vedalaştı

CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı kurultaya da değinen Kılıçdaroğlu, bu kurultayda Parti Meclisi ve genel başkan seçimi yapılacağını hatırlattı.

Genel başkan adayları çıktı diye başta "havuz medyası" olmak üzere bir kısım medyanın, "CHP'de gürültü, patırtı, huzursuzluk" diye haber yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne huzursuzluğu, ne gürültüsü patırtısı? Düşünün demokrasiden ne kadar uzaklaştığımızı. Demokrasi kavramından toplumun ne kadar uzaklaştırıldığını bir düşünün. Genel başkan adayı elbette çıkabilir. Çıkmıyorsa biz bu seçimi niye yapıyoruz? Hiç kimse şunu unutmasın. CHP atanmışların görev yaptığı bir parti değildir. CHP, seçilmişlerin görev yaptığı bir partidir." dedi.

CHP'nin Türkiye'ye demokrasiyi getirdiği için dünya siyasal tarihinde yerinin olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Efendim öyle yapmayın, kim genel başkanlık istiyorsa kellesini vurun, atın. Ne olacak? O zaman daha iyi demokrasi olacak. Onun adı demokrasi değildir. Özellikle kalem sahibi olan kişilere söylüyorum; Biz, seçilmişlerin partisiyiz. Elbette genel başkan adayları olacaktır, elbette yeni genel başkan adayları yetiştirecektir, önlerini açacaktır. Atamayla mı olacak her şey? Biz bunu söylediğimiz zaman belki demokrasinin önünü biraz daha açmış olacağız. Her parti bize imrenmeli. 'Grup başkanvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, genel başkanları, PM üyeleri seçimle geldi' diyecekler ama sizde seçim sadece göstermelik. Seçimin ve demokrasinin güçlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bizi farklı ve fazla genel başkan adayları çıktı diye eleştirenler önce dönüp bir aynada kendilerine baksınlar, 'Acaba biz hala yetmez hala evetçilerden miyiz' diye bir baksınlar."

Bu arada İstanbul İl Başkanı Seçilen Canan Kaftancıoğlu, son PM toplantısına katılarak üyelerle vedalaştı.

