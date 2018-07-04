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CHP Sakarya İl Başkanlığı'ndan olağanüstü kurultay talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır: - "Muharrem İnce'nin Türkiye'de umut olmaya devam edeceğine, CHP'nin geleceğinin İnce ile iktidarda buluşacağına inanıyoruz. Partimizin geleceği için Genel Başkanımızın, partimizi olağanüstü kurultaya götürmesini bekliyoruz"

CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, Muharrem İnce'nin Türkiye'de umut olmaya devam edeceğine ve CHP'nin geleceğinin İnce ile iktidarda buluşacağına inandıklarını belirterek, "Partimizin geleceği için Genel Başkanımızın, partimizi olağanüstü kurultaya götürmesini bekliyoruz." dedi.

Isır, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Kurultay Delegeleri, il yöneticileri, ilçe başkanları ve üyelerle son bir haftadır bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce olması konusunda istekleri olduğuna işaret eden Isır, "Toplumumuza yeni bir heyecan, sinerji geldiğini toplumun tüm katmanları görmüştür. CHP'de demokratik tepkiler, eylemler bu partinin doğasında vardır. Benim tüm üyelerden ricam, hiçbir şekilde hakarete varmadan, saygısızlık yapmadan eleştiride bulunabilmeleridir." ifadelerini kullandı.

Isır, 24 Haziran seçimlerinde tüm örgütün her kulvarda yapılması gereken çalışmayı yaptığını fakat arzuladıkları sonuçları elde edemediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fakat CHP'de ve Türkiye'de 24 Haziran seçimlerinde en başarılı ismin Muharrem İnce olduğu bellidir. Bizler her daim açık ve şeffaf olmaya çalıştık. Sakaryamızın 14 kurultay delegesi adına arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıdan çıkan sonuç şudur ki Muharrem İnce'nin Türkiye'de umut olmaya devam edeceğine, CHP'nin geleceğinin İnce ile iktidarda buluşacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, partimize çok şey katmış, gece gündüz tüm mesaisini partimizin başarısı için harcamıştır, 24 Haziran seçim öncesi de demokrasi adına yaptıkları tarih boyu unutulmayacaktır. Partimizin geleceği için Genel Başkanımızın, partimizi olağanüstü kurultaya götürmesini bekliyoruz."

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