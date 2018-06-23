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"CHP seçenek olmadığı zaman seçim kazanmış"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop: - "CHP seçenek olmadığı zaman, tek parti döneminde bütün seçimleri kazanmış. Ama serbest seçimlerin olduğu zamanlarda CHP seçim kazanamamış, 1950'den bu güne kadar" - "CHP döneminde, tek parti, 'gizli sayım gizli tasnif' yapılan bir dönemde yaşamıyoruz. Tam aksine, oy gizli ama sayım ve tasnifler açık bir şekilde yapılıyor. Burada tutanaklar açık ve orada her partinin temsilcisi var"

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "CHP seçenek olmadığı zaman, tek parti döneminde bütün seçimleri kazanmış. Ama serbest seçimlerin olduğu zamanlarda CHP seçim kazanamamış, 1950'den bu güne kadar." dedi.

Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim öncesi CHP'nin milleti ayrıştıracak, ülkede kaos oluşturacak düzeyde bir yol izlediğini söyledi.

CHP'nin cumhurbakanı adayı Muharrem İnce'nin meydanlarda, "Bu ülkenin değerli avukatları. 50 bin avukat, cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Sizi her an YSK'ya çağırabilirim." yönünde açıklama yaptığını anımsatan Şentop, CHP'nin seçimi terörize etmeye çalıştığını, vatandaşların bu oyuna artık gelmeyeceğini ifade etti.

Kendilerinin halkın menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaparken, CHP'nin sandıklarla ilgili başka düşüncelerinin olduğunu anlatan Şentop, "CHP seçenek olmadığı zaman, tek parti döneminde bütün seçimleri kazanmış. Ama serbest seçimlerin olduğu zamanlarda CHP seçim kazanamamış, 1950'den bu güne kadar." diye konuştu.

- "Seçim sandıkta kazanılır"

Şentop, sandıklarda çok sayıda görevlinin bulunduğunu dile getirerek, "Şimdi bakıyoruz, seçim kazanamadığı zaman sandıkları deviren, seçim kazanamadığı zaman seçimlerin usulsüz olduğunu iddia eden, kazandığı zaman da geçerli kabul eden bir anlayışla, yani seçimi terörize etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız.
Biz bunu daha önce de gördük, 30 Mart 2014 seçimlerinde de gördük. Seçim sandıkta kazanılır." ifadelerini kullandı.

Sayımların yapıldığı sırada sandıkların başında CHP'nin de görevlilerinin bulunduğunu belirten Şentop, oyların sayıldıktan sonra tutanak tutulduğunu ve bu tutanağın tüm partilerin sandık temsilcilerince imzalandığını anımsattı.

Şentop, seçimi kaybedeceğine inananların "şaibe" iddiasıyla ortaya çıkacağı yönünde endişeler taşıdıklarını aktararak, "Sandıklarda kurul üyeleri var, bunun dışında sandık müşahitleri var. Netice itibarıyla sandıklarla ilgili bir şaibe oluşturmaya kim çalışır? Seçimi kaybedecek olan çalışır. Kazanacağına inanan sandıklarla ve seçimle ilgili bir şaibe oluşturmaktan şiddetle kaçınır. Dolayısıyla buradaki tablo, peşinen bu işi kaybettiğini ve buna kendisinin de inandığını ve kaybettiği bir seçimle ilgili, seçimi terörize etme gayreti içerisinde olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu avukatlık bir mevzu değil"

Seçim sonrası sandıkların vatandaşlara belirli bir uzaklıkta açıldığına, bu süreci sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerin yakından takip ettiğine değinen Şentop, şöyle devam etti:

"CHP döneminde, tek parti, 'gizli sayım gizli tasnif' yapılan bir dönemde yaşamıyoruz. Tam aksine, oy gizli ama sayım ve tasnifler açık bir şekilde yapılıyor. Burada tutanaklar açık ve orada her partinin temsilcisi var. Ama oraya, o sandık başlarında sandık sonuçlarının açıklamasını engelleyecek, orayı terörize edecek bir çalışmanın içerisine kimse giremez, kimsenin de buna hakkı yok. Girmeye çalışana da kimse müsaade etmez. Legal yollardan, kanuna uygun bir şekilde herkes sandık başındaki işlemleri takip edebilir. Ama, 'ben kanun nizam tanımıyorum, buraya bir kalabalık toplayacağım ve sandıklarda sonuçların açıklanmasını engelleyeceğim' diyorsa birileri, devlet ve güvenlik güçleri de onlara haddini bildirir.

Cübbe meselesine gelince, avukatların cübbelerini nerede kullanacakları bellidir. Mahkeme salonlarında kullanırlar, avukatlık görevlerini ifa ederken adliyedeki birimlerde cübbelerini kullanırlar. Avukatların cübbelerini ve avukatları kimse suistimal etmesin. Bu avukatlık bir mevzu değil. Avukatların devreye gireceği durumlar vardır. Ama sandık başlarında cübbeleriyle bulunmak isteyenler de mesleğini suistimal eden kişiler olacaktır.''

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