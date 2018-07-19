CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan , CNN Türk'te telefonla bağlandığı canlı yayında imza sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

'GEREKEN NEYSE YAPILIR'

Tezcan , "İmza toplanırsa gereken neyse yapılır. Paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yok değil. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir. Bizim elimizde belgeye dayalı rakam yok" dedi.

'İMZA VERENELERE CİDDİ BASKI VAR'

Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten CHP PM üyesi Erdal Aksünger ''Biz iktidardan demokrasi ve hukuk bekliyoruz. Bu koltuk koruma konusu zarar veriyor.'' dedi. ''İmza verene de vermeyene de baskı olmamalı'' diyen Aksünger, 'biz gelirsek şöyle yaparız' baskısı da olmaması gerektiğini vurguladı. Başka adayların da çıkabileceğini aktaran Aksünger, ''Muharrem İnce hepsinden bir adım önde'' dedi.

'SALI, ÇARŞAMBA BU İŞ BİTER'

1245 delegeye dikkat çeken Aksünger, Türkiyedeki her ildeki delege sayısının o ilin milletvekili sayısının 2 katı olduğunu hatırlattı. Bunun yarısından bir fazlası ile Kurultaya gitme kararı çıkacağını aktaran Aksünger, Muharrem İnce'den başka adaylar da çıkabileceğini, her zaman iddialı isimlerin partide bulunması gerektiğini vurguladı. Kurultay için gerekli imzanın sağlanacağına emin olduğunu dile getirdi. Aksünger, ''Salı, Çarşamba bu iş biter'' şeklinde konuştu.

Aksünger seçim gecesi öncesi mobil uygulamaların denemesinin yapılmadığını da hatırlattı. Muharrem İnce'nin seçim akşamı sonuçlara dair bilgi akışı geldiğini yalanlayan Aksünger, ''Genel başkan ve Engin Altay neden hile varsa tespit edip İnce'nin eline sonuçları vermedi'' diye sordu. Aksünger, ''İnce partisini zor duruma düşürmemek istedi ama kendisini zor duruma düşürdü, öyle bir refleksin içerisindeydi'' açıklamasını yaptı.

