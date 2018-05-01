CHP Sözcüsü Tezcan basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, hükümetin açıkladığı ekonomi paketine ilişkin, "Bu paket verme paketi değil. Bu paket aldatma, oy alma paketi. Yoksa çalışana verme paketi değil. Bütün bunlara rağmen 24 Haziran'da millet sandıkta gereğini yapacak." dedi. Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri hatırlattı. AK Parti iktidarının dün bir telaş paketi açıkladığını öne süren Tezcan, CHP'nin 2015 yılındaki seçim bildirgesinin çalındığını iddia etti. Tezcan, "Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kendileri bir şey üretmek yerine, hazırı çalarken onu da bozarak alıyorlar. Olduğu gibi alsalar önemli değil, milletin işine yarayacak." ifade etti. İktidarın, CHP'nin üç yıl önce söylediklerini güncellediğini öne süren Tezcan, milletin, halkın ve vatandaşın hak ettiğinin iyisini vermek yerine üç sene vatandaşın yalanla, dolanla uyutulduğunu bildirdi. "Üç sene sonra çalıyorlar, çalarken de eksik, bozarak, değiştirerek, uyguluyorlar." diyen Tezcan, "telaş paketi" olarak nitelendirdiği paketin, vatandaşın belli dertlerine bir nebze çare olacağı için iyi olduğunu savundu.

Söz konusu paketin kesin çare olmadığını iddia eden Tezcan, şöyle devam etti: "Sevgili vatandaşlarımıza sesleniyorum, bu telaş paketine aldanmayın. Bunun daha çoğunu yapmak mümkündür. Eğer, 2015 yılında bizi iktidara getirselerdi, bunun daha çoğunu üç sene önce verecektik. Şimdi 2018 yılında yeni bir seçime gidiyoruz. CHP iktidarı inşallah kurulacak, çok daha fazlasını, vatandaşın hak ettiğini vereceğiz." - "İki maaş ikramiye sözümüzdür" Tezcan, 2015'te kurban ve ramazan bayramında emekliye iki maaş ikramiye vereceklerini söylediklerini anımsatarak, bu vaadin eleştirildiğini hatırlattı. Pakette emeklilere kurban ve ramazan bayramında bin lira ikramiye verilmesinin yer aldığını belirten Tezcan, şu değerlendirmelerde bulundu: "2018 seçimlerine giderken paçaları tutuştu. Şimdi 'bin lira ikramiye' diyorlar. Çalarken de eksik çalıyorlar bizim projeyi. Bin lira ikramiye. Sarayın dakikası bin 600 lirayı geçiyor. Bir asgari ücret, o gözlerine çok görünmüyor ama emekliye bayram ikramiyesi verirken bile gözlerine çok görünüyor. Onu bile parça parça, sakına sakına veriyorlar. 'Bin lira Ramazan Bayramı’nda, bin lira Kurban Bayramı’nda ikramiye' diyorlar. Biz tekrar söylüyoruz, CHP iktidarında emekliye iki maaş ikramiye. Ne maaş alıyorsa iki maaş ikramiye sözümüzdür."

Pakette yer alan vergi ve prim ödemelerine af getirilmesine ilişkin düzenlemeyi hatırlatan Tezcan, "Niye af ediyorsunuz?" demediklerini, esnafın niye affa mahkum edildiğini sorduklarını dile getirdi. - "Esnafı affa muhtaç eden zihniyete karşıyız" Tezcan, 16 yılda 6 sefer vergi ve prim affı çıkarıldığını belirterek, affa rağmen esnafın sigorta primini, vergisini ödeyemez duruma geldiğini vurguladı. Tezcan, "Önemli olan geçici aflarla nefes aldırmak değil, önemli olan ekonomiyi düze çıkarmak, ticareti yükseltmek, affa muhtaç hale getirmemek, esnafı, iş vereni, ticaret erbabını affa muhtaç hale düşürmemek. Mesele bu. Affa karşı değiliz ama esnafı affa muhtaç eden zihniyete karşıyız. CHP iktidarında esnafın affa muhtaç olmadığı bir dönem yaşanacak." ifadesini kullandı. Yaşlılık aylığının artırılacağının söylendiğini aktaran Tezcan, kendilerinin bunu 2015'te söylediklerini aktararak, "Üç senedir neredeydiniz? Seçimi mi beklemeniz gerekiyor?" diye sordu. Tezcan, ekonomi paketine ilişkin, şu görüşlere yer verdi: