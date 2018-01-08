HABER

CHP Sözcüsü Tezcan'dan olay AK Parti iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 07:56 | Son Güncelleme 7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bize kirli bir pazarlık önerdiler. 'Biz kendi işimize gelmeyen belediye başkanlarını istifa ettireceğiz, siz de istifa ettirin. İstifa etmezlerse savcılık, adliye yolu açılır' dediler" açıklamasında bulundu.

CHP Sözcüsü Tezcan'dan olay AK Parti iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti tarafından CHP'ye belediye başkanları ile ilgili bir "pazarlık" önerisi geldiğini ancak CHP'nin bunu kabul etmediğini söyledi.

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın Atatürk Spor Salonu'nda yapılan olağan kongresinde konuşan Tezcan, "Türkiye 17 aydan bu yana olağanüstü şartlar altında yaşıyor. Türkiye'de olağanüstü hal şartları dediğimizde basit bir anayasal durumdan bahsetmiyoruz. Bir darbe ekibinden bahsediyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili "Bu, iktidar eliyle belediye başkanlarına kumpas kurma planıdır" yorumunda bulunan Tezcan, "Biz bu kumpasa ortak olmayacağız. Belediye başkanlarımızı size yedirmeyeceğiz. Bize kirli bir pazarlık önerdiler. 'Biz kendi işimize gelmeyen belediye başkanlarını istifa ettireceğiz, siz de istifa ettirin. İstifa etmezlerse savcılık, adliye yolu açılır' dediler. Biz buna ortak olmadık çünkü belediye başkanlarımızın verilmeyecek bir hesabı yoktur. Belediye başkanlarını görevden almak halkın iradesine kumpas kurmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet

CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi ve oğlu için yurt dışı yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye ak parti CHP Bülent Tezcan

En Çok Okunan Haberler

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

KGF kredisi alana yakın takip

KGF kredisi alana yakın takip

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Okuyucu Yorumları 47 yorum
bunu yenimi dediler:) çünkü aylar oldu başlayalı sizin chpli kepaze baskanlarınızın pisliklerinin başlayışı malum
Çamur atma Devlet belgesiz iş yapmaz ..ispatı olamas almazlardı senin belediye başkanını
@yuce.mustafa265 Aytaç Durak diye bir belediye başkanı vardı sen tanımazsın büyük ihtimalle. Araştır öğrenirsin hemde bilmeden sallamana engel olur az da olsa.
@yuce.mustafa265 la adamalr man adasi icin devletin bankasi olan halkbankin dekontlarini resmi sirket kurma belgelerini herseyi acikladilar belge verken bile hepsine senin mantigindaki akpliler montaj dedi ne belgesi bu ülkede belgeden cok ne var herkes belge veriyor ama kim kime inanmak isterse ona inaniyor
@yuce.mustafa265 Belgeli videolu görüntülü şeylere inanmayanlar,devlet belgesiz iş yapmaz diyor komik
@yuce.mustafa265 BİLMEDEN sanıklar tanık olarak ne işler yapıldı bu ülkede ne ergenokanlar balyozlarla suçsuz insanlar yandı.. ve yine gerçek fetö cular sokaktayken ne garibanlar evlatlar içerde...
çok komik yemin ediyorum hahahhhaha
@eyjoo Gerçekten CHP boş konuşuyorsun,sanki belediye başkanlarının dokunulmazlığı var.kim olursa olsun ister görevde ister istifa etmiş olsun.bir suç islenmisse yargılanır.madem öyle gidin savcıya verin istifa eden başkanları bulun yolsuzluklarını verin.halk i aptal sanıyorsunuz sanırım.tek kelime at yalanı ....... İnananı.
Herşey beklenir neler yapmadilar ki geçmişten günümüze
Eskilerin bir sözü vardır: "Doğru duvar yıkılmaz". kim doğruysa Allah elbet ona yardımcı olacaktır. Yanlış yolda olanlar düşünsün ve endişe etsin.
bu yoruma olumsuz oy kullananların beynini çok merak ediyorum.yada ne var içerde
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
Yav he he. At yalanı ...
Sabah sabah şunun sıfatını görünce midem bulandı
hırsız başkanları paketlemek gerekli chp iktidar olsa anamızı ağlatacak demekki hırsızz vvvaaaarrr diye bağırmaları kendi hırsızlıklarını gizlemekmiş demekki
Ne yani Türkiyede ilk defamı belediye başkanı alınıyor ona bakarsan İstanbul Ankara Bursa dada alındı onlara niye sesiniz çıkmadı
ben belediye başkanının yemeyenini görmedim akp lisi chp lisi mhp lisi hepsi aynı
At yalanı sevsinler inananı.
BİRAZCIK DA ÖZ ELEŞTİRİ YAPIN TROLCÜKLER!!ALLAH SİZE BEYİN VERMİŞ!!!
...İtleri bile aratıyor bu baştakı firavun ve abd'ki pislik tez zamanda soyu sopu siline t.ç kurtula.
Gerçekten CHP boş konuşuyorsun,sanki belediye başkanlarının dokunulmazlığı var.kim olursa olsun ister görevde ister istifa etmiş olsun.bir suç islenmisse yargılanır.madem öyle gidin savcıya verin istifa eden başkanları bulun yolsuzluklarını verin.halk i aptal sanıyorsunuz sanırım.tek kelime at yalanı ....... İnananı.
CHP ye gelmiş en boş adam sadece bağırıyor
Chp nin yeni oyuncağı sensin anlaşılan.
madem dedıler sımdımı acıklıyorsunuz.sızın agınızda bakla ıslanmazkı.atın bakalım ortaya boş yalanlar.banada chp den partı baskanlıgı teklıf ettıler ama sırf sen ordasın dıye kabul etmedım yalandan kım olmus ya
Yalan..millet chp limiki kanacak?
bu bir tek başkanlıkta değil hemen hemen her meslekte olmaya başladı. feto avı ayağına kaç tane masum insanın başı yandı.. araştırılmadan, sorusturulmadan veya keyfe göre bir çok insan meslekten ya zorunlu emekli edildi ya da ihraç edildi ki daha kendilerinde ki üst makamlardan daha kimseye dokunulmadı, alenen fetoyu öven videoları hala youtube gibi mecralarda bulunmasına rağmen..
AKP deyince insanın aklına hırsızlık. yolsuzluk ve yalan geliyor.
sen bu zaman kadar neden icinde tutun bunu. aciklasa idiniz
tanesi 1.5m dolardan 10 15 tane rezidansı olan belediye başkanı bunları başkanlık maaşıylamı almış
sence bunu akp size neden teklif edsin 1 tane mantikli cevab verin böyle bir koz verirmi akp size bazen çamur atmak icin gercekden hayal güçunde sınır tanimiyosunuz. neyin pesindesiniz böyle.
@hakan_tank küflenmiş beyinler ülkemize yakışmayan tipler . bunlar dan cacık olmaz
AKP nin genlerinde sahtekarlık,entrika ve dolanbaç-tezgah vardır. 1-Çözüm süreciinde PKK için operasyon talebi olan güvenlik güçlerine OPERASYON YAPTIRTMAYAN AKP dir.RTE bunu bizzat bir tv.kanalında itiraf etti.OPERASYON İÇİN YAZILI YAPILMASIN EMRİ VERMEDİLER.VALİLER bunu istediğinde BEN BAŞKANINIM BENİ DİNLEMİYORMUSUN diye sözleri var. 2-DABE için enişteden haberi aldık,deiler,Amma sonra darbenin haberlerinin verildiği ortaya çıktı.YANİ TEZGAH DEŞİFRE OLDU. 3-AKP li başkanların YOLSUZLUKLARI VARKEN ,İSTİFAYA ZORLANMASI 17/25 hadisesinin bizzat AKP tarafından tezgahına benzer.
melih gökçek-kadir topbaş-dediğiniz gibi aytaç durak bunların belgesi yokmuymuş.cehape’nin dedikleri doğru olabilir ama okadar boş şşlerin peşinden koşuyorlarki inandırıcılığı kalmıyor
akpnin olduğu yerde her tür pislik sınırsız olur
Bunu dediler sizde sustunuz şimdi açıklıyorsunuz öylemi siyasette sizin gibi insanlar varken ne hükümetler düzelir nede muhalefet edenler çirkeflik içinize işlemiş
derler yapmasada yaptı derler :=)
neden bu kadar bekledin peki bunu açıklamak için.böyle birşey olacak da siz birgün bekleyeceksiniz...ki zaten size niye sorsunlar istediği gibi hallediyorlar adamlar siz anca yaygara yapın .böyle muhalefete böyle hükümet.maalesef ülkemde ne savunulacak parti ne hak hukuk nede adalet anlayışı var yazık.töre gitti türklük bitti
KÖR VE SAĞIR CHP lilere gelsin : CHP'li Aykut Erdoğdu daha önce "Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım. Beşiktaş Belediye Başkan’ı hakkında disiplin süreci başlamalı” diye eleştirdiği Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Bu işleme karşı duracağım" dedi.
bu CHP de şeye sürülecek akıl yok
AKP mi böyle teklif etmiş.. . bu dingolarda o zaman man adası nerde diye haritada arıyorlardı . teklifi atlamışlar yazık...
200 milyon lirayı napacağız siz hep tertemizsiniz de rezidansları napacaz tertemizler devletin malını yiyemezsin devlet inceler suçu olanada cezasını verir hayırdır ne kadar yolsuzluk ne kadar fetöcü varsa hep birliktesiniz
Akparti dayanaksız iş yapmaz . chpliler dışında sanki herkes güvenilir değil . bu ne saçma anlayış . bunları geri zekalılar bile söylemez. Yalovada ağaç bırakmayan zihniyet chpli onlara ne diyeceksin
Bu diktatörlüğün keyfi yönetimin ta kendisidir...Bu işlerin tümü sayın CB nin başının altından çıkıyor...Memlekette ne hukuk ne adalet ne sağlık ne eğitim ne savunma koydu her şeyin içine etti...Lisans diploması dahi olmayan BOP eş başkanlığı ile övünen ...Yazık oldu ülkeme hey hat
@cengiz_can zorunamı gitti gardaş zoruna
kırmızı butonları gördükçe aziz nesin aklıma geliyor YAZIK
@benav_2016 o kişi ülkemizin aptal insanlarının başını çekiyordu. zaten kimsede değer vermedi. aptallığıyla gitti.
bağcılar belediye başkanı bu ülkenin milli gelirine ortak. o derece göturuyor yani:)
Diğer Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı: Gündemde OHAL var!

Bakanlar Kurulu toplandı: Gündemde OHAL var!

FETÖ'den aranan emniyet müdürü havalimanında yakalandı

FETÖ'den aranan emniyet müdürü havalimanında yakalandı

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar

Canikli: 10 bin subay ve astsubay alınacak

Canikli: 10 bin subay ve astsubay alınacak

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Aydın Boysan son yolculuğunda... 'Harika bir hayatı oldu'

Aydın Boysan son yolculuğunda... 'Harika bir hayatı oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.