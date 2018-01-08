CHP Sözcüsü Tezcan'dan olay AK Parti iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti tarafından CHP'ye belediye başkanları ile ilgili bir "pazarlık" önerisi geldiğini ancak CHP'nin bunu kabul etmediğini söyledi.

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın Atatürk Spor Salonu'nda yapılan olağan kongresinde konuşan Tezcan, "Türkiye 17 aydan bu yana olağanüstü şartlar altında yaşıyor. Türkiye'de olağanüstü hal şartları dediğimizde basit bir anayasal durumdan bahsetmiyoruz. Bir darbe ekibinden bahsediyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili "Bu, iktidar eliyle belediye başkanlarına kumpas kurma planıdır" yorumunda bulunan Tezcan, "Biz bu kumpasa ortak olmayacağız. Belediye başkanlarımızı size yedirmeyeceğiz. Bize kirli bir pazarlık önerdiler. 'Biz kendi işimize gelmeyen belediye başkanlarını istifa ettireceğiz, siz de istifa ettirin. İstifa etmezlerse savcılık, adliye yolu açılır' dediler. Biz buna ortak olmadık çünkü belediye başkanlarımızın verilmeyecek bir hesabı yoktur. Belediye başkanlarını görevden almak halkın iradesine kumpas kurmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet