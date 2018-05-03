CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün istediği valileri, kaymakamları, paşaları sen atamadın mı? Sen atadın. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ'ye açmadın mı? Açtın. Daha bundan büyük siyasi ayak mı olur? Şunu affedemiyorum, FETÖ'nün siyasi ayağıyla iş birliği yapanlar, bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin beka sorunu varsa, herkesin birleşmesi gerektiğini belirterek, "Birleşeceğiz kazanacağız, bu ülkeye kardeşliği, demokrasiyi getireceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazetecilerin hapislerde bulunduğunu, Türkiye'nin medya özgürlüğü konusunda sonlarda olduğunu, gazetecilerin gücü övmek için değil, denetlemek için görev yapması gerektiğini, gazetecinin güce tapması, gücün arkasından gitmesi durumunda işlevini yitireceğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Geldiğimiz noktada bu örnekleri Türkiye'de çok görebilirsiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazete sahiplerinin kendi özgür iradeleriyle gazetecilik yapmadığını, atamayla mevcut görevlerine geldiğini ileri sürerek, bu konuya ilişkin altı ilke belirlediklerini bildirdi.