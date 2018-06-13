HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP, TRT'deki konuşma hakkını kullanmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi, TRT'nin kendilerine tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını TRT'ye ve Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi, TRT'nin kendilerine tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını TRT'ye ve Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi.

CHP tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, TRT'nin taraflı yayın yaptığı öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"TRT'nin kendisine bağlı radyo ve televizyonlarının tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapması, objektif yayın ilkelerine uymaması, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmaması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından YSK'ya ve TRT'ye bildirdi."

TRT VE YSK'YA DİLEKÇE
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzası ile YSK'ya ve TRT'ye gönderilen dilekçelerde ise, kuruma bağlı radyo ve televizyonların tümünde şu ana dek taraflı yayın yapıldığı, objektif yayın ilkelerine uyulmadığı, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranılmadığı belirtilerek 11 Haziran 2018 tarihinde çekimleri yapılan ve 17 Haziran 2018 tarihinde yayımlanması planlanan açıklamaların TRT'de yayımlanmasından vazgeçtiklerini dile getirildi.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika yangınıGÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika yangını
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına  müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına  müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Kağıthane'de korkutan yangın!

Kağıthane'de korkutan yangın!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.