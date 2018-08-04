HABER

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 07:19 | Son Güncelleme

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin felci geçirdiği tespit edilen Şaroğlu, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenede beyin felci geçirdiği tanısı konulan Şaroğlu’nun pıhtı nedeniyle beyin damarından birinin tıkandığı belirlendi. Bunun üzerine Elazığ’a a sevk edilmesine karar verildi.

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu’nun durumunun ciddiyeti gözönünde bulundurularak naklin havayoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldı. Bunun üzerine Vali Sonel’in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan bir helikopter Devlet Hastanesi’nin helikopter pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelinin eşliğinde askeri helikople Elazığ Fırat Üniveristes Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nu hastanede ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, daha sonra yaptığı açıklamada Şaroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı.”

POLAT ŞAROĞLU KİMDİR?

22 Ağustos 1969'da Tunceli'nin Hozat İlçesinde doğdu. Baba adı Haydar, anne adı Fati'dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Tunceli'de tamamladı. Ankara'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında gıda ve içecek sektöründe ticaret hayatına başladı.

22 Temmuz 2007 tarihindeki genel seçimlerde CHP Elazığ Milletvekili aday adayı, 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerde CHP Tunceli 2. Sıra Milletvekili adayıdır. 2009-2015 yılları arasında Elazığ Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Elazığ Cem Vakfı Başkanlığı görevlerini halen sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

DHA

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Geri dönüşüm makinesine düşen işçinin feci ölümü!Geri dönüşüm makinesine düşen işçinin feci ölümü!
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Taşkın riskine karşı önleminizi alın!Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Taşkın riskine karşı önleminizi alın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Tunceli Polat Şaroğlu beyin felci

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İlginizi Çekebilir

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 4 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Geri dönüşüm makinesine düşen işçinin feci ölümü!

Geri dönüşüm makinesine düşen işçinin feci ölümü!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Taşkın riskine karşı önleminizi alın!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Taşkın riskine karşı önleminizi alın!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

Bedelli askerlik 2018 ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu tarihi kaçıran yapamayacak!

Bedelli askerlik 2018 ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu tarihi kaçıran yapamayacak!

Gökbilimciler Güneş Sistemi'nin dışında keşfetti! Olağan dışı bir büyüklükte!

Gökbilimciler Güneş Sistemi'nin dışında keşfetti! Olağan dışı bir büyüklükte!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.