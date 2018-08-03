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CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi.İlk Müdahalesi yapılan Şaroğlu helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ciddi bir rahatsızlık geçirince askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. DHA'nın beyin felci geçirdiğini açıkladığı Şaroğlu, ilk müdahelesi Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İLK AÇIKLAMA VALİ'DEN GELDİ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tunceli CHP Milletvekili Polat Şaroğlu ciddi rahatsızlık geçirmesi üzerine ilk müdahalesi Devlet Hastanemizde yapıldı.Tunceli’den an itibariyle de jandarmamıza ait skorsky helikopter ile Elazığ’a sevk ettik. Geçmiş olsun. Allah şifa versin" mesajı paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

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