CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu Ankara'ya sevk edildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tedavisi süren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Ankara'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, iki gün önce beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesinden askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen Şaroğlu'nun, ambulans uçakla Ankara'ya sevki gerçekleştirildi.
CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Vekilimiz, ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Tedavisine buradaki bir hastanede devam edilecek." dedi.
Öte yandan, Vali Çetin Oktay Kaldırım, sevkten önce gittiği Fırat Üniversitesi Hastanesinde Şaroğlu'nu ziyaret etti.
BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!