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CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu Ankara'ya sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:00 | Son Güncelleme

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Ankara'ya sevk edildi - CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan: - "Vekilimiz, ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tedavisi süren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Ankara'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesinden askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen Şaroğlu'nun, ambulans uçakla Ankara'ya sevki gerçekleştirildi.

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Vekilimiz, ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Tedavisine buradaki bir hastanede devam edilecek." dedi.

Öte yandan, Vali Çetin Oktay Kaldırım, sevkten önce gittiği Fırat Üniversitesi Hastanesinde Şaroğlu'nu ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Elazığ hastane Polat Şaroğlu

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