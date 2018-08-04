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CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu, beyin felci geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 09:00 | Son Güncelleme

REKTÖR DEMİRBAĞ: ŞAROĞLU'NUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

REKTÖR DEMİRBAĞ: ŞAROĞLU'NUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu hastanede ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, daha sonra yaptığı açıklamada Şaroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli'den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı.''

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