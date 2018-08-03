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CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

Beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilen Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli'deki ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Elazığ'a nakledildi

TUNCELİ (AA) - CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Milletvekili Şaroğlu (48), akşam saatlerinde baş dönmesi ve başındaki uyuşukluk şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanenin acil servisindeki tetkiklerde beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilen Şaroğlu, ilk müdahalesi sonrası askeri helikopterle Elazığ'a nakledildi.

Şaroğlu'nun tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

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