CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

24 Haziran seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Muhaleferin cumhurbaşkanı adayı henüz netlik kazanmadı. Ancak CHP, Abdullah gül söylentilerine son noktayı koydu. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, konuyu köşesine taşıdı.
Özdil'in yazısının ilgili kısmı şöyle;
Yeni Chp içindeki bazı dangalaklar, Abdullah Gül’ün çatı aday olması için çaba harcıyor iyi mi! Ekmek için ekmelettin, güllaç için gül yani.
Dolayısıyla, tarih huzurunda tekrar edelim… Abdullah’ı Mabdullah’ı boşverin kardeşim, kulağı tersten göstermenin alemi yok!
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