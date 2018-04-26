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CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için muhalefetin adayının Abdullah Gül olacağı son günlerin en çok konuşulan konusuydu. Dün CHP'den art arda açıklamalar geldi, 'Abdullah Gül gündemimizde yok' denildi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'de CHP'deki Abdullah Gül söylentileri hakkında yazdı. Özdil, Gül'ü savunan bazı CHP'liler için "dangalak" ifadesini kullandı

24 Haziran seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Muhaleferin cumhurbaşkanı adayı henüz netlik kazanmadı. Ancak CHP, Abdullah gül söylentilerine son noktayı koydu. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, konuyu köşesine taşıdı.

Özdil'in yazısının ilgili kısmı şöyle;

Yeni Chp içindeki bazı dangalaklar, Abdullah Gül’ün çatı aday olması için çaba harcıyor iyi mi! Ekmek için ekmelettin, güllaç için gül yani.

Dolayısıyla, tarih huzurunda tekrar edelim… Abdullah’ı Mabdullah’ı boşverin kardeşim, kulağı tersten göstermenin alemi yok!

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Abdullah Gül CHP chpnin cumhurbaşkanı adayı

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
AKP EŞİTTİR FETÖDÜR.AYNU TORNADAN ÇIKMIŞTIR.AKP DE FETÖYLE MÜCADELE EDENLER İSE 17-25 DE HIRSIZLIKLARI ORTAYA DÖKÜLENLERDİR.ABDULLAH MABDULLAH HEPSİ AYNI ..............
@berkuygurc baban seni hangi keneften aldı lan ultra dangalak
@berkuygurc feto eşittir chp dir. delil çok feto ne isterse chp onu ister :)
@berkuygurc kocummmm keserler dötünü böyle iftiralardan kaçın.rengini belli etsene sen pkk mısın ermeni tohumumu
ugur dündür,yılmaz özdül adayı yüzde 31 geçer tahminim öyle deneyin.
Özgür Özel akıcı konuşmalarıyla CHP'de popüler bir siyaset adamı olmakla birlikte çömezliğinden kaynaklı derinliği olmayan toydur.Büyük siyasi hareketleri yorumlayıp yönlendirebilmesi için birkaç Fırın Ekmeği tüketmesi gerekir.
Ülkede iktidarı belirleyen 3 milyon civarında muhafazakar, bağımsız demokratlardır. Mevcut iktidara 7 Haziran'da uyarı gönderdiler. Dersimizi aldık diyen iktidar, daha çok kul hakkına, torpile, iltimasa yüklendi. Daha pervasız oldu. Şimdi yine kırgınlık, kızgınlık zirvede... Ama bu muhalefete bakınca insan ne yapacağını şaşırıyor. Daha iktidar olmadan dili böyle olanlar, seçimi kazanırsa demokrasi için kendine oy veren muhafazakar demokratlardan başlayarak herkesi perişan etmez mi? Allah akıl fikir versin
Çatı aday olacağını kimse söylemedi ki. Sadece adaylığını koyabilir dediler. Yoksa bütün gün takip ettiğim haberlerde alt yazı mı geçti?
BAY KEMAL KENDİNİ BAŞKANLIĞA UYGUN GÖRMÜYOR DEMEK
iyichp asla abdullah güle yeşil ışık yakmaz, onun yeri evinde oturmaktır, onu akpkk da kabul etmez , ajan bahçesizde kabul etmez.....o zat dışlanmıştır
Sen aday ol Yılmaz Özdil neyin eksik,TV.de baya esprili konuşuyorsun,iyi oy alırsın bence, CHP seni aday gösterimiyosunuz diye mi dangalak oldu, Uğur Dündar da sana destek verir ne güzel işte,Tabi yerde...
KÖR BADEM GÖZLÜ OLDU VAY BE AL BİRİNİ VUR ÖBÜRÜNÜ DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR HİKAYESİ İKİSİ DE AYNI MAYA ADAM DA KENDİNİ BİR HALT SANACAK SİCİL BOZUK SİCİL
Sorun sen ve senin gibi sivri uçlar yılmaz efendi. Senin gibi dangalaklar olmasa bu ülke rahat rahat yol alacak fakat sağda aptal sivri uçlar solda aptal sivri uçlar bırakmıyorsunuz bir türlü. Gül'ü tercih etmedeki amaç akp'nin yüzde bilmem kaç oyundan pay alabilmek yoksa gidip de muhafazakar kesimin koltuğunun altına girmek değil.
Gül Aday olur ve kazanırsa, Kazanan yine AKP olur. CHP AKP kazansın diye elinden geleni yapıyor
AKP yi yıkmak icin bile tek kurtarici GÜL ü gören zavallı ce ha pe liler...cok komiksiniz
hakaret ağızlarına pelesenk olmuş artık karşılarındaki kim hiç önemli değil gayet normal yazıklar olsun
AZICIK AKLI OLAN TAYYİP HARİCİ İŞLERDE ÜLKENİN HEMEN BATIRILACAĞINI GÖRÜR SURİYE YE DÖNÜŞÜRÜZ. ZATEN BUNU SÖYLEYEN COK CHP Lİ BİLE VAR.
aynen katılıyorum.
Ben siyasi parti gütmeyen sade bir vatandaş olarak CHP İYİ ve SAADET partilerinin tek adayı METİN FEYZİOĞLU olmalıdır.
herkes aday olabilir. seçilme hakkı var. kimseye laf etmeyin.
@sinan_seviner_1961 adam tek aday olmalıyım diye bas bas bağırıyor nerenle takip ediyorsun
Güllaç için gül
bu gibi yakıştırma sansasyon haberlerle chp seçmenini chp den saoğutmak istiyorsunuz ama chp seçmeni uyanıktır, zekidir asla bu komploya gelmez. siz ancak akp ye körü körüne bağlı olan seçmeni kandırıp oylarını devşirirsiniz.
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