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CHP'yi sarsan ölüm haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:00 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Palu CHP İlçe Başkanı Selahaddin Hancı, evinde ölü bulundu. 79 yaşındaki Hancı'nın kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

CHP'yi sarsan ölüm haberi!

Palu'da CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Selahaddin Hancı'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, bekar olan Selahaddin Hancı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selahaddin Hancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hancı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Hancı'nın kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

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