CHP'yi sarsan ölüm haberi!

Palu'da CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Selahaddin Hancı'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, bekar olan Selahaddin Hancı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selahaddin Hancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hancı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Hancı'nın kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.
DHA
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